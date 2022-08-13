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Bakan Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:35
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Bakan Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti


Bakan Altuğra, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, tam donanımlı ambulanslarmızla hızlı ve etkin bir sekilde çalışılmakta olduğunu, bu bağlamda tüm ada genelindeki ambulansların takibini,anlık telsiz ses kayıtlarını, konum takibini, geriye dönük kayıtların toplanmasını ,ambulanslarımızın gps aracılığı ile izlenmesını sağlayan KAS 20 yazılım programının devreye girdiğini açıkladı.

KAS 20 yazılım programı ile olay yerine varış, ayrılış ve hastaneye varışların takip edildiğini belirten Altuğra, öncelikli hedefin  zamanla yarışan 112 Acil ambulanslarımızın hastalarımıza en kısa sürede ulaşması ve ambulanslarımızı etkin olarak kullanmayı sağlamak olduğunu söyledi. 

Altuğra, ayrıca adli olaylarda 112 ses kayıtları ve ambulans takip telsiz kayıtları sayesinde Polis Genel Müdürlüğü'ne de yardımcı olunduğunu aktardı. 

Toplum sağlığı ve acil durumlar için bu kutsal görevi yapan 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekim Dr. Naciye Nami ve tüm 112 Acil hizmeti ekibini gönülden kutladığını belirten Bakan Altuğra, tüm sağlık çalışanları gibi 112 Acil hizmetinde  görev yapan sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük emek sarf ettiklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 13.08.2022 14:40
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