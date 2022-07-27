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Bakanlık: Hepatit ile ilgili doğru bilgilenin ve korunun!

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs Dünya Hepatit Günü nedeniyle açıklama yaptı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:50
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Bakanlık: Hepatit ile ilgili doğru bilgilenin ve korunun!
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Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. 

Viral hepatit konusunda farkındalığı artırmak, hepatite dikkat çekmek amacıyla 2010 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesinde, hepatit B virüsünü bulan ve bunun için bir tanı testi ve aşı geliştiren Nobel ödüllü Dr. Baruch Blumberg’in doğum günü olan 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiştir. Her yıl yeni bir tema çerçevesinde yürütülen etkinlikler için bu yıl, insanların tedavi ve bakıma daha iyi erişebilmeleri için hepatit bakımını birinci basamak sağlık kurumlarına  daha yakın hale getirme ihtiyacının altını çizmektedir. (bringing hepatitis care closer to you)
Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır ve pek çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Bu nedenlerin başında viral enfeksiyonlar gelmektedir. Viral hepatitlere sebep olan farklı hepatit virüs tipleri (hepatit A, B, C, D ve E) bulunmaktadır. Bunlardan hepatit B, C ve D kronik karaciğer hastalıklarına yol açmaktadır. Küresel çabalar, hepatit enfeksiyonları B, C ve D enfeksiyonlarının ortadan kaldırılmasına öncelik vermektedir. Akut viral hepatitten farklı olarak, bu 3 enfeksiyon, uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabilmekte ve hepatit ölümlerinin %95'inden sorumlu tutulmaktadır.
Dünyada milyonlarca insan viral hepatitle yaşamakta ve milyonlarcası da enfekte olma riskiyle karşı karşıyadır. Daha önemlisi Hepatit B ve C enfeksiyonu olanların çoğu virüsü taşıdıklarının farkında değildir; bu nedenle tedavi olanaklarından yararlanamadıkları gibi farkında olmadan başkalarına da bulaştırmaktadırlar.
Hepatit A ve Hepatit B aşı ile önlenebilir hastalıklardır.  Aşı ile karaciğer yetmezliğinden ölümler ve karaciğer nakillerinin önemli bir kısmı önlenebilir. Son yirmi yılda dünya çapında hepatit B aşısının yaygınlaştırılması, halk sağlığı açısından büyük bir başarı öyküsü olmuştur ve çocuklar arasında HBV enfeksiyonlarının azalmasına katkıda bulunmuştur. 

Dünya şu anda çocukları etkileyen yeni bir açıklanamayan akut hepatit enfeksiyonu salgınıyla karşı karşıyadır ve DSÖ, etkilenen ülkelerdeki bilim adamları ve politika yapıcılarla birlikte, bilinen 5 hepatit virüsü tipine (A,B,C,D ve E) ait görünmeyen bu enfeksiyonun nedenini anlamak için çalışmaktadır.
DSÖ, 2030 yılına kadar hepatitin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için, ülkeleri aşağıdaki belirli hedeflere ulaşmaya çağırmaktadır:
-Yeni hepatit B ve C enfeksiyonlarını %90 oranında azaltılması;
-Karaciğer sirozu ve kanserden kaynaklanan hepatit kaynaklı ölümleri %65 oranında azaltılması;
-Hepatit B ve C virüsü olan kişilerin en az %90'ının teşhis edildiğinden emin olunması; 
-Uygun olanların en az %80'inde uygun tedavinin uygulanması

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