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Bakımlı olmanın 7 kuralı!

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Siz de göz kamaştırmak istiyor ancak bunu nasıl başaracağınızı bilemiyorsanız, bu 7 kuralı uygulayarak güzelliğinizi taçlandırabilirsiniz...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:54
Bakımlı olmanın 7 kuralı!
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Güzellik herkese göre değişen göreceli bir kavramdır. Kimi için incecik bir bel güzellik ölçüsü iken kimileri için güzelik kendi ile barışık olmaktır. Her 10 yılda bir güzellik anlayışının şaşırtıcı derecede değiştiğini göz önünde bulundurursak aslında çokta şaşılmaması gereken bir durum. Bu yüzden 'güzel' olma takıntısı bir kenara bırakılmalıdır. Bunun yerine bakımlı olma konusunda çaba göstermeniz mevcut güzelliğinizi taçlandırmanız adına daha doğru olacaktır.

SADECE BİRAZ ÖZEN GEREKİYOR

Bakımlı kadın olmak sandığınızın aksine uzun süren, aşırı zahmetli bir iş değildir. Sadece ufak dokunuşları ve vücudunuzun temel gereksinimlerini bilmeniz bile kendinizde büyük bir fark yaratmanız için yeterlidir. Henüz ilk defa kişisel bakım yapıyorsanız ya da bakım yapmak için yeterli bilgiye sahip değilseniz üzülmeyin. Haberimizde yer alan 7 basit kuralla bakımlı olmak aslında çok kolay!

İşte o 7 kural...

SAÇ

Bir kadının yüzü her ne kadar temiz ve güzel olursa olsun; saçlarının dağınık ve pis oluşu, diğer insanlar tarafından kötü intiba uyandırmasına neden olacaktır. Bu nedenle saçların bakımı ve temizliği çok önemlidir. Ayrıca kafa yapınıza uygun bir saç modeli de oluşturmanız gerekiyor.

KAŞLAR 

Gözlerin çekici ve güzel görünmesini sağlayan kaşlarımızın bakımını da düzenli olarak yapmalıyız. Özellikle kaşlarımızı alıyorsak; en geç 2 haftada 1 yeni çıkan kaşları toparlamalıyız. Küçük bir detaymış gibi görünse de; yüze bakıldığında ilk fark edilecek olan detaylar arasındadır. 

BAKIMLI BİR CİLT 

Sıcak ya da soğuk havalarda tahriş olan veya çatlayan yüzünüzün bakımını her gün yapmalısınız. Çeşitli maske ve peelingler ile eğer varsa yüzünüzdeki lekelerden kurtulmuş olacaksınız ve daha canlı bir cilde sahip olacaksınız. Cilt denilince akla sadece yüz gelmemelidir, vücudun diğer tüm bölgelerinin özellikle de bacakların ve göğüs bölgesinin bakımı da düzenli olarak yapılmalıdır. 

MAKYAJ 

Makyaj zaten birçok kadının uyguladığı ve vazgeçemediği bir konudur. Fakat makyaj yapılırken birçok kadın yanlışlar yapıyor. Makyaj yapımında kadının yüzünü iyi tanıması ve tüm detaylara dikkat ederek, tenine en uygun makyajı uygulaması gerekiyor.

EL VE TIRNAKLAR 

Güzel görünmek için ellerin ve tırnakların da bakımlı ve sağlıklı olması gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında ilk olarak eller ve dolasıyla da tırnaklar ortaya çıkıyor. Ellerin yumuşak ve pürüzsüz, tırnaklarınız ise temiz ve manikürlü olmalıdır.

GİYİM 

Makyaj, cilt bakımı ve saçlardan sonra; vücuda uygun bir kombin oluşturulmalı ve böylece güzellik bir bütünlük çerçevesinde açığa çıkarılmalıdır. Giyilen kıyafet ve elbisenin hem vücuda uygun olması, hem de oluşturulan makyaj ve saç stiliyle uyum içerisinde olması gerekiyor. Bu şekilde hem bakımlı, hem de şık görünmek kaçınılmaz olacaktır.

KOKU 

Son olarak da güzel, teninize uygun, hem de kalıcı bir parfüm kullanmalısınız. Dışarıdan bakıldığında sizi güzel ve bakımlı olarak görenler; yanınıza yaklaştığında da kokunuzdan etkilenmelidir. Bu şekilde tam manasıyla bir bütün olarak bakımlı, temiz ve şık bir görünüm kazanabilirsiniz.

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