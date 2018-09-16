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Bakın tüyler neden diken diken oluyormuş...

16 Eylül 2018 Pazar 14:01
Bakın tüyler neden diken diken oluyormuş...

Bazen bir buz parçası bazen bir örümcekle yüz yüze gelmek, bazen ensemize kondurulan tatlı bir öpücük, tüylerimizin diken diken olmasına neden olabilir.

Derimizdeki her bir tüy incecik bir kasa bağlıdır.

Korktuğumuz ya da üşüdüğümüz zamanlarda bu kaslar büzülür, dolayısıyla tüylerimiz de dikleşir. Binlercesi bir araya geldiğinde ise tüylermiz diken diken bir görünüm alır.

Fakat bu durumun vücudumuz için pek bir yararı yok.

Dikleşen tüyler daha çok üşümemize neden olur. Aynı durum korktuğumuz zamanlar için de geçerli.

Neyse ki korku sırasında dökülen ter, cildimizin kabarmasıyla sıcağın dışarı verilmesini kolaylaştırıyor.

Bu tür etkilerin sinyalleri beynin duygu ve anılarından sorumlu bölümü olan 'limbik sistemde ' oluşur.

Dolayısıyla güzel ve tanıdık bir müzik de tüyleri diken diken edebilir.

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