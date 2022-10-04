Bakterilere karşı kalkan!

Çeşitli mikropların ve iltihaplı hastalıkların neden olduğu enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabilecek birçok doğal antibiyotik vardır. Bazı hastalıkları ve rahatsızlıkları önlemek ve tedavi etmek için doğal antibiyotikler kullanılabilir.

Doğal antibiyotikler, ilaç kullanımını gerçekten ihtiyaç duyulan durumlara indirgeyen harika alternatiflerdir. Penisilin ile başlayan antibiyotiklerin keşfi binlerce hayat kurtardı ve ölümcül bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmeyi mümkün kıldı.

Doğal antibiyotikler soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi mevsimsel rahatsızlıklarla mücadelede, iltihaplı durumlara karşı ve vücudun doğal savunmasını uyarmada etkilidir.

İşte hastalıklara karşı kullanabileceğiniz 20 doğal antibiyotik.

Bal

Bal, yüzyıllardır uzun yaşam iksiri olarak kabul edilmiştir. Onlarca faydalı özelliği olan ve güçlü bir doğal antibiyotik olarak kabul edilen bir besindir. Günde bir çay kaşığı bal tüketmenin, solunum sisteminin sağlığını korumaya katkıda bulunduğu bilinmektedir.

Bal soğuk algınlığı, sinüzit, öksürük ve bronşiti hafifletmeye yardımcı olur. Bal, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısına etkili bir şekilde karşı koyar. Günde üç yemek kaşığı bal, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve hızlı iyileşmeyi ve en rahatsız edici semptomları hafifletmeyi sağlar.

Ekinezya

Ekinezya, doğal bağışıklık savunmasını destekleyen ve enfeksiyonları önleyen bir bağışıklık uyarıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra, düzenli olarak alındığında soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, ateş ve öksürükle etkili bir şekilde savaşmaya yardımcı olur.

Etkinliği ve bağışıklık sisteminin tepkisini iyileştirme yeteneği ve yan etkilerinin yokluğu çeşitli bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Propolis

Propolis, arılar tarafından toplanan ve sindirim enzimlerinin etkisine tabi tutulan reçinelerden yapıldığı için bitki ve hayvan kaynaklı doğal maddelerin karışımıdır.

Propolis mevsimsel rahatsızlıklara karşı koymak için yararlı olan mükemmel bir doğal antibiyotiktir. Propolis bağışıklığı iyileştirebileceği için önleyici bir çare olarak da kullanılabilir ve hastalığa yakalanma riskini azaltır. Özellikle boğaz ağrıları ve bademcik enfeksiyonlarına karşı hassas olanlar için etkilidir.

Sarımsak

En etkili doğal antibiyotikler arasında sarımsak en iyi bilinenlerden biridir. Ateşe ve soğuk algınlığına karşı mükemmel bir doğal ilaçtır ve antibakteriyel ve antiviral gibi faydalı özellikleri vardır.

Bağışıklık sistemini uyarır ve mineraller, enzimler ve vitaminler içerir. Özellikle çiğ veya kaynatılarak tüketilirse gerçek bir sağlık deposudur.

Sarımsağa tipik kokusunu veren madde olan allisin, mükemmel bir doğal antibiyotiktir. Aynı zamanda tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür.

Soğan

Soğanların da antibiyotik özelliği vardır, ancak çiğ olarak yenilmelidir. Vitamin ve mineraller açısından zengindir, böbrek ve mesane enfeksiyonlarında özellikle faydalıdır.

Grip durumunda bir bardağa yarım soğan koymak ortamın arınmasına yardımcı olacağı için faydalıdır.

Kekik

Kekik, yemekleri lezzetlendirmek için mükemmel kokusunun yanı sıra, sağlık için de değerli bir bitkidir ve birçok tedavi edici özelliği ile bilinir.

Güçlü bir doğal antiseptik olmasının yanı sıra özellikle Staphylococcus'a karşı etkili bir antibiyotik olan uçucu yağ formunda kullanılabilir. Bronşit, astım, öksürük ve solunum sistemini etkileyen enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Okaliptüs

Okaliptüs özü, balgam söktürücü özelliklere sahiptir ve aynı zamanda antibakteriyeldir. Bu nedenle farenjit, bronşit, kulak enfeksiyonları ve adenit durumunda yararlıdır.

Solunum yollarında bulunan nezle salgılarına karşı etkili bir akışkanlaştırıcı ve balgam söktürücü etki yapar.

Okaliptüs aynı zamanda vücutta zayıflamış bakteri hücrelerini parçalayabilen doğal bir antiseptiktir. Çalışmalar, bu bitkinin enterit, kolit ve idrar enfeksiyonlarından sorumlu bir bakteri olan Escherichia coli de dahil olmak üzere bakterilerin çoğalmasına karşı koymadaki etkinliğini kanıtlamıştır.

Zencefil

Sağlığı artıtıcı mükemmel bir besin olan zencefil, mevsimsel rahatsızlıkları önlemek için gerçek bir sağlık deposudur. Zencefil ve limon çayı içmek soğuk algınlığı, ateş, bronşit ve boğaz ağrısına karşı iyidir.

Ayrıca, içeriğindeki gingerol sayesinde mükemmel bir balgam söktürücü ve öksürük önleyici etki gösterir.

İltihap önleyici özellikleri sayesinde bir parça taze kök çiğnemek ağız boşluğunun tahrişini azaltabilir. Alternatif olarak, zencefili limon gibi dezenfektan gıdalarla veya bal gibi yatıştırıcı gıdalarla karıştırarak çay hazırlayabilirsiniz.

Zeytin yaprağı

Zeytin yaprağı, antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri nedeniyle eski zamanlardan beri yaraları iyileştirdiği bilinen bir başka mükemmel doğal antibiyotiktir.

Zeytin yaprağı, antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahip gerçek bir doğal antibiyotik olan elenolik asit dahil olmak üzere terapötik özelliklere sahip 200'den fazla madde içerir.

Ekstrakt şeklinde veya gıda takviyeleri şeklinde alınabilirler.

Yeşil çay

Yeşil çay yaprakları, Streptococcus gibi bakterilere karşı oldukça etkili olan polifenoller açısından zengindir. Yeşil çay aynı zamanda bağışıklık sistemini uyarabilen ve güçlendirebilen mükemmel bir doğal antioksidandır.

Ayrıca kalp ve damar sistemini güçlendirerek özellikle kış aylarında bakteriyel ve viral hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Zerdeçal

Zerdeçalın ana bileşeni olan kurkumin, mide ülseri ve reflü hastalıklarına özgü Helicobacter pylori'ye karşı çok etkilidir.

Aynı zamanda karaciğeri koruyucu etki gösterir. Karaciğerin düzgün çalışmasını sağlamak, sindirimi desteklemek ve ağrılara karşı koymak için her zaman etkilidir. Safra üretimini ve bağırsaktan çıkışını destekler, böylece karaciğeri korur ve otomatik olarak vücuda önemli faydalar sağlar.

Lavanta

Lavanta, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahip ve aynı zamanda iltihap önleyici ve ağrı kesici özellikler barındıran aktif maddeler bakımından zengindir.

Çalışmalar, bileşenlerinin antibiyotiklere karşı dirençli bazı bakterilere karşı kullanılabileceğini göstermiştir.

Nane

Nane ferahlatıcıdır ve sindirime yardımcı olur. Dişlere sürüldüğünde ağız kokusunu önler, içerdiği mentol mide aktivitesini uyaran özelliklere sahiptir ve bulantı ve kusma ile mücadelede faydalıdır.

Nane özü safra aktivitesini kolaylaştırır ve bulantı önleyici ve ağrı kesici etkilere sahiptir. Nane yağı ise nezle için yararlıdır.

Greyfurt çekirdeği

Greyfurt çekirdeği takviyesi önemli faydalı özelliklere sahiptir. Özellikle etkili bir antibakteriyel ve mantar önleyici etki gösterir ve enfeksiyonlara etkili bir şekilde karşı koyabilir.

Greyfurtun çekirdeklerinden, posasından ve beyaz zarlarından elde edilen sıvı bir ekstrakttır. Son çalışmalar, yüzlerce virüs ve bakteri türüne, ayrıca birçok mantar türüne ve birçok parazite karşı etkinliğini göstermiştir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yararlı antioksidanlar açısından zengindir. Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak bakteri florasını iyileştirir.

Aloe vera

Etken maddeleri birçok enfeksiyonu tedavi edebilen bir bitkidir. Güçlü bir antibakteriyeldir, güçlü bir bağışıklık uyarıcıdır ve yaraların, hatta enfekte olanların bile daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Aloe vera jeli ayrıca antiseptik ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve aftların iyileşmesini sağlar ve diş etlerinin iltihaplanmasını önler.

Adaçayı

Adaçayı antiseptik, iltihap önleyici ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen, diş plağı oluşumunda rol oynayan mikroorganizmaların çoğalmasını ortadan kaldırabilen doğal bir ilaçtır.

Bilimsel çalışmalar, her ikisi de çürük gelişiminde rol oynayan Streptococcus mutans ve Candida albicans'a karşı ada çayı bazlı gargaraların etkinliğini kanıtlamıştır.

Karanfil

Karanfil özü etkili bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Karanfil yağı aft, ağız boşluğunda apseler, ishal ve sinüzite karşı etkilidir.

Diş çürümesine neden olan bakteriler üzerinde de etkilidir ve aynı zamanda mükemmel bir mantar önleyicidir. Özellikle tırnaklarda ve kafa derisinde ortaya çıkan mantarlara karşı etki gösterir.

İltihabı azaltırlar ve diş ve ağız boşluğu problemlerinde kullanılırlar. Ek olarak, mikrop öldürücü etkileri ile diş ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir.

Çay ağacı

Diş ve diş eti enfeksiyonları için lavanta ve çay ağacı yağı esansiyel yağları çok etkilidir. Saf veya zeytinyağında seyreltilmiş olarak bu uçucu yağlardan birkaç damla anında antiseptik etki için yeterlidir. Bu yağlar diş apsesi durumunda da oldukça faydalıdır.

Çay ağacı yağı, antibakteriyel, antioksidan, mantar önleyici ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Ebegümeci

Ebegümeci, iltihap önleyici, yatıştırıcı, onarıcı ve koruyucu özelliklerine sahiptir. Özellikle sistit için faydalıdır. Kaşıntı veya ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur, temizler, alevlenmeleri engeller ve vücudu canlandırır.

Farklı bakteri ve mantar türleri ile savaşmak için gerekli olan çok sayıda antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Özellikle Escherichia coli, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa vb. patojenlerle mücadelede etkilidir.

Aynısefa

Aynısefa çok yönlü bir doğal ilaçtır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına karşı faydalıdır. Antiseptik, antibakteriyel, yatıştırıcı, ferahlatıcı ve iyileştirici etkiye sahiptir.

Vajinal bakteri florasını yeniden dengeleyebilir ve idrar yollarının yanmasını sakinleştirebilir. Adet döngüsündeki değişiklikler gibi kadın genital sistemi işlev bozukluklarını tedavi etmeye uygun maddeler içerir.

İltihap önleyici özelliği kolit, gastrit, ülserler ve iç dokuları etkileyen diğer patolojilerde kullanılmasını sağlar.

İltihap önleyici, antiseptik, iyileştirici, canlandırıcı ve yumuşatıcı özellikleri onu yanıklar, yaralar, ciltte kızarıklık ve tahriş, ağız yaraları ve diş eti iltihabı için mükemmel bir doğal ilaç haline getirir.