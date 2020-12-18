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'Balon balığının zehri, kanser tedavisinde kullanılabilir'

Kızıldeniz üzerinden gelerek Akdeniz'deki balık popülasyonuna önemli ölçüde zarar veren istilacı balon balıklarının ürettiği tetrodotoksin (TTX) zehri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zehrin kanser tedavisinde ağrılarının dindirilmesi için kullanılabileceği iddiası ortaya atıldı. Zehirin, siyanürden ise bin 200 kat daha zehirli olduğunu belirtilirken 1 gramının 1 milyon eurodan daha fazla olduğu da söyleniyor.

18 Aralık 2020 Cuma 13:05
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'Balon balığının zehri, kanser tedavisinde kullanılabilir'

Akdeniz'de, son yıllarda birçok zararlı balık türü keşfedildi. Nedeni ise küresel ısınma. O türlerin başında balon balığı geliyor. Ancak Türkiye'yi özellikle balık popülasyonu olarak tehdit eden türün kanser tedavisinde kullanılabileceği bilgisi ortaya atıldı.

İstilacı balon balıklarının ürettiği tetrodotoksin (TTX) zehri üzerinde araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul, balon balıklarının iç organları ve derisinde bulunan TTX zehrinin morfinden 3 bin kat daha etkili, siyanürden ise bin 200 kat daha zehirli olduğunu belirtti.

BAZI ÜLKELERDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Prof. Dr. Özoğul, balon balıklarının zehrinin yurt dışında uyuşturucu ve kanser tedavilerinde kullanıldığını söyleyerek, bu konudaki araştırmaların gün geçtikçe daha yaygın hale geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özoğul, "TTX zehri, son yıllarda Kanada, ABD ve uzak doğu ülkelerinde anestezik madde olma özelliğinden dolayı kullanılmaya başlandı. Ayrıca uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisinde de kullanılıyor. Bu zehir uyuşturucu madde bağımlılığında kişinin uyuşturucu istemini baskıladığı için, bağımlıya uyuşturucu kullanma isteği gelmiyor. Morfinden 3 bin kat daha fazla etkiye sahip olduğu için de ileri seviye kanser hastalığı tedavisinde ağrı kesici olarak da kullanılıyor'' bilgisini verdi.

''ŞU AN TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK''

Balon balığındaki zehrin nöronlar arasındaki sodyum kanallarını bloke ettiğinden dolayı, insanlarda acı hissetmenin önününe geçildiğini belirten Özoğul, ''Şu anda Türkiye’de bu konularla ilgili bir çalışma yok. Bu zehrin ilaç olarak kullanılmasında mikroorganizmaların üretiminden faydalanılabilir. Eğer yaptığımız araştırmalar sonucunda bu mikroorganizmalar yeterli miktarda bu zehri üretme kapasitesine sahip olursa, ilgili sektörlerle birlikte çalışarak ülkemize bir kaynak sağlanabilir düşüncesindeyim" dedi.

1 GRAMI 1 MİLYON EURO

Çukurova Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda Akdeniz’de bulunan 4 farklı balon balığında zehir analizleri gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özoğul, "Yapmış olduğumuz çalışmada, balığın iç organlarından ve derisindeki mikroorganizmaları izole ettik. Bu mikroorganizmaların TTX’i sentezleyebilir mi? Onu araştırıyoruz. Araştırma sonuçlarında, izole ettiğimizde mikroorganizmaların TTX zehrini üretip üretmediğini öğrenmiş olacağız. Balon balığının zehri bilindiği üzere çok pahalı bir zehir. 1 gramı 1 milyon euro seviyelerini aşmış durumda. Eğer ki bu zehrin, izole ettiğimiz bakteriler tarafından üretilmesini başarabilirsek, ülkemizde üretip yurt dışına satmış olacağız. Bu maksatla ülkeye döviz girdisi ve ekonomik kazanç sağlayabiliriz" diye konuştu.

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