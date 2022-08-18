Baş ağrısını engellemeniz mümkün

Rafine şeker

Ham şeker beyaz küp şekere dönüştürülürken birçok işlemden geçirilir. Şeker kamışı lifleri, toprak kalıntıları ve bakterilerden arındırmak için yıkama, kaynatma, filtreleme ve kurutma gibi işlemler uygulanır. Daha sonra tekrar beyazlatma işleminden geçer. Fakat bu işlemler sırasında şekerin içindeki vitamin, mineral ve proteinler azalır. Hatta kansere neden olabilir.

Rafine şeker bağışıklık sistemini etkileyerek baş ağrısına ve migrene neden olur. Baş ağrısının nedeni beyindeki oksijen seviyesinin azalmasıdır. Rafine şeker kandaki glükoz seviyesini aniden yükselterek dengesizliğe yol açar. Alternatif olarak esmer şeker ya da bal kullanabilirsiniz.

Soya sosu

Soya sosu: Fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan soya sosu içerdiği tuz miktarı nedeniyle baş ağrısını tetikler.

Kırmızı et

Yüksek tansiyonu tetiklemeye uygun olan kırmızı et tansiyona bağlı baş ağrısına sebep olabilir

Yapay tatlandırıcılar

Binlerce farklı gıdada bulunan yapay bir tatlandırıcı olan aspartam bilinen en güçlü baş ağrısı tetikleyici maddeler arasındadır.

Kafein

Doğru ölçüde kafein baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olurken, yanlış ve aşırı kafein tüketimi baş ağrısını tetikleyecektir

Çok tuzlu zeytinler

Aşırı tuzlu zeytin tüketmek vücutta dehidrasyona (sıvı kaybına) sebep olabileceğinden baş ağrısı tetiklenebilir.

Çikolata

Çikolata içerisindeki kafein, feniletilamin gibi tetikleyicilerden dolayı baş ağrısına sebep olabilir. Fakat saf bitter çikolata buna dahil değil. Tam tersine baş ağrısını geçiren yiyecekler arasında bitter çikolata vardır.

Eskimiş peynirler

Bekletilmiş peynirlerdeki tiramin oranı oldukça yüksektir. Baş ağrısını tetikleyen bir aminoasit olan tiramin açısından zengin olan eski kaşar, cheddar, parmesan vb. peynirler bu sebeple ölçülü tüketilmelidir.

İşlenmiş et

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerine koruyucu olarak eklenen nitrit ve

nitratlar kan damarlarını açıp, migren ataklarını tetikleyebilir.

Çin yemekleri ve fast foodlar

Çin yemekleri “Monosodium Glutamate” adı verilen amino asit içerir. Diğer tatları dengelemek için kullanılan bu maddeye gıda güvenliği kurumları onay vermiştir. Kısaca MSG adı verilen bu madde hamburger, pizza, kızarmış tavuk, kızarmış patates gibi Fastfood'larda da kullanılır. Ne ver ki, MSG içeren gıdalar, diatbet ve obezite riskini arttırır, tansiyonu yükseltir ve baş ağrısına neden olur. Doktorlar, MSG içerikli gıdalardan tamamen uzak durmanızı tavsiye ediyor.

Enerji içecekleri

Enerji içecekleri kafein başta olmak üzere bağımlılık yapan maddeler içerir. Yapay tatlandırıcılar ve amino asitler de enerji içeceklerinde buolca bulunur. Yapay tatlandırıcıların baş ağrısına neden olduğunu söylemiştik.

Enerji içeceklerinde bol miktarda kimyasal madde de bulunur. Enerji içecekleri kalp çarpıntısına, yüksek tansiyona ve akıl kaybına yol açabilir. Bağımlılık yapar, bırakması zordur. Genç kuşak arasında moda hale gelen enerji içecekleri baş ağrısının temel sebeplerinden biridir.

Yer fıstığı ve kabak çekirdeği

Yer Fıstığı ve Kabak Çekirdeği: Bilimsel araştırmalara göre yer fıstığı ve kabak çekirdeği bazı insanlarda baş ağrısına neden olabiliyor. Bunun nedeni “Tyramine” maddesi...

Fıstık ve çekirdek zaman geçirmek üzere yenilen gıdalardandır. Farkına varmadan fazla miktarda yediğinizde baş ağrısına neden olabilirler. Bu gıdalara karşı alerjiniz olup olmadığını kontrol edin, ve yediğinizde başınızın ağrıdığını fark ederseniz onlardan uzak durun.