Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99274
ALTIN
238.730
DOLAR
6.1747
STERLİN
8.1074
EURO
7.2718
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!

Baş ağrısının nedeni o olabilir!

"Baş ağrısının nedeni çene eklemi rahatsızlığı olabilir"

25 Eylül 2018 Salı 14:12
Baş ağrısının nedeni o olabilir!

YÜZ ve ağız bölgesinde bulunan tüm oluşumların hayati önem taşıdığını belirten Çene Eklemi Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Tınastepe, çene bölgesinde konuşma, çiğneme, yutkunma ve solunum gibi çok önemli fonksiyonların yapıldığının altını çizerek bu sistemde çene eklemi kaslarının, çiğneme kaslarının, dişlerin, tükürük bezlerinin, yanakların ve dilin bulunduğunu ve bu sistemin en önemli parçasının da çene eklemi olduğunu söyledi.

"ÇENE EKLEMİ AĞRISININ BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR"

Ağız ve çene bölgesinde oluşabilecek bir zararın diğer sistemin bütün parçalarını etkileyeceğini belirten Uzman Dr. Nesihan Tınastepe, “Her yaşta görülen ancak en çok 20 ile 45 yaşları arasında görülen çene eklemi rahatsızlıklarının ve çene eklemi ağrısının birçok nedeni olabilir. Üzerinde en çok durulan sebeplerden bir tanesi dişlerin birbiriyle kapanış ilişkisidir. Eskiden daha yaygın bir düşünce olan çene eklemi rahatsızlıklarına diş kapanışları neden olur düşüncesi ile çene eklemi rahatsızlıkları tedavisinde dişlerin kapanışını düzeltme yoluna gidiliyordu ancak yapılan araştırmalarla diş kapanışının çene eklemi rahatsızlıklarında sadece  yüzde 10-15 etkili olduğu anlaşıldı. Günümüzde de yine aynı sebepten dolayı dişlere ortodontik tedaviler, restoratif tedaviler yapılabiliyor ancak bu tedavi şekillerinin doğru olmadığı düşünülmektedir" dedi.

"STRES ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUYOR"

Çene eklemi rahatsızlıklarının bir diğer nedeninin travmalar olduğunu belirten Dr. Tınastepe, "Doğrudan yüz, çene bölgesine gelen travmalar ve mikro travmalar olarak ikiye ayrılır. Yüz ve çene bölgesine gelen travmalar sert veya yumuşak dokuya zarar verebilir ya da çenede kırıkların oluşmasına neden olabilir. Mikro travmalar ise çene eklemi rahatsızlıklarına sebep olur. Mikro travmaların başında diş sıkma ve gıcırdatma gelmektedir. Bunlar haricinde streste çene eklemi rahatsızlıklarının nedenleri arasındadır. Stres kaslar üzerinde etkili olarak kas spazmlarına yol açar ve bruksizmi tetikler" dedi.

ÇENE KEMİĞİ AĞRISI İLE KULAK AĞRILARI SIK SIK KARIŞTIRILIYOR

Çene eklemi rahatsızlığının en önemli belirtilerinden birinin ağrı olduğunu söyleyen Dr. Tınastepe, "Bu ağrı çene eklemi bölgesinde, baş bölgesinde, kulakta ya da boğazda olabilir. Kişiler ağrı nedeniyle ağızlarını tam açamama şikayeti yaşayabilirler. Çene eklemi kulağın hemen önünde yer alan bir eklemdir bu nedenle çene kemiği ağrısı ile kulak ağrıları sık sık karıştırılmaktadır. Kişiler baş ağrısı ile çene eklemi rahatsızlığı arasında ilişki kuramasa da bu bölgede çevre kasların bulunması nedeniyle sık sık baş ağrısı şikayeti görülmektedir.  Bir diğer belirtisi ise çene ekleminde gıcırdama ya da sürtünme şeklinde  seslerin gelmesidir" dedi.

Çene eklemi rahatsızlığı bulunan kişilerin yarısının herhangi bir tedavi için doktora başvurmadığını söyleyen Dr. Tınastepe sözlerine şöyle devam etti: "Ancak rutin diş muayenesi sırasında çene eklemi sorunları tespit edilebilmektedir. Çene eklemi rahatsızlığı olan kişilere ilaç tedavisi, ağız içi aparey tedavileri uygulanmaktadır. Ağız içine yerleştirilen apareyler ile uykuda bruksizmin ortaya çıkarabilecek rahatsızlıkları engellemekte ya da disk kayması, diskin yerinden çıkması gibi durumlarda yine ağız içi apareylerden yararlanılmakta ve bu tedaviler yüzde 85 oranında başarılı olmaktadır. Hastada büyüme anomalisi varsa, tümörler bulunuyorsa ve ağrısı sosyal hayatını etkiliyorsa son çare olarak cerrahi tedaviler tercih edilmektedir."

Hastaların çene eklemi rahatsızlıklarının belirtilerini önemsemeleri gerektiğinin altını çizen Uzman Dr. Neslihan Tınastepe, çene eklemi rahatsızlığı için ayrı bir eğitim dalının olmadığını ve tedavi yapacak hekimin hastadaki tüm verileri toparlayıp, değerlendirip diğer rahatsızlıklarla ayırıcı tanıyı yapabilecek bilgiye sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Baş Ağrısıçene Eklemi RahatsızlığıSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trans yağ kullanmayan ülkelerde kalp hastalığı riski azaldı
Trans yağ kullanmayan ülkelerde kalp hastalığı riski azaldı
Bilim insanları, en zararlı uyku pozisyonunu açıkadı
Bilim insanları, en zararlı uyku pozisyonunu açıkadı
Egzersiz felç şiddetini azaltıyor
Egzersiz felç şiddetini azaltıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim