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"Baş dönmesi şah damarı tıkanıklığının nedeni olabilir"

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Prof. Dr. Süleyman Özkan, baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden fazla sebebi olabileceğini belirterek, ancak bunların şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabileceğini bildirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:30
"Baş dönmesi şah damarı tıkanıklığının nedeni olabilir"
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 Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan, baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden fazla sebebi olabileceğini belirterek, ancak bunların şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabileceğini bildirdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, şah damarındaki darlık veya tıkanıklık nedeniyle beyine yeterli kan gitmediğinde hastada bazı belirtiler ortaya çıkmaya başladığını, 24 saatten az süren ve kalıcı olmayan bu şikayetlerin çok önem arz ettiğini aktardı.

"Baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden fazla sebebi olsa da şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabilir." ifadesini kullanan Özkan, ayrıca, denge kaybı, konuşma güçlüğü veya konuşamama, kolda, bacakta veya yüzde uyuşma, konuşulanları anlayamama, bilinç kaybının da şah damarı tıkanıklığının bariz belirtileri olduğunu vurguladı.

Doppler ultrasonografi ile kontrol edilmesinin bu hastalığın kalıcı kötü sonuçlarının engellenmesi için yeterli olduğunu belirten Özkan, bunun yanında BT anjiorafi, MR anjiografi ve kateter ile klasik anjiografi (DSA) yöntemlerinin de kullanıldığı bilgisini verdi.

 ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞINA KARŞI ÖNERİLER

Özkan, yaşam şeklinin değiştirilmesi, hareket ve sağlıklı beslenme, kan basıncı, kan şekeri ve kolestrol düzeylerinin kontrol altına alınması, sigara içilmemesi ve pıhtı önleyici ilaçların kullanılmasının şah damarı tıkanıklığına karşı faydalı önlemlerden olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şah damarında yüzde 70 ve üstü darlık gelişmiş hastalarda ilaç tedavisine ek olarak girişimsel bir müdahalenin yapılması gerekiyor. Ayrıca ek hastalık ve ameliyat durumlarında bu yüzdeler değişebiliyor. Ameliyata uygun olmayan ve anjiyo yoluyla yapılan stent tedavisi kısa ve düzgün darlıkların açılmasında kullanılıyor. Uzun ve düzensiz yapıda daralmalarda açık ameliyat yöntemi öneriliyor.

Lokal anestezi ile konuşa konuşa 45 dakika süren ameliyatta şuur takibi mükemmel yapılır. Risk çok azdır. Ameliyat esnasında ne olduğu anbean takip edildiğinden çok güvenlidir. Genel anestezi ile de yapılabilir. Özellikle koroner bypass ameliyatı ile beraber olacaksa yapılabilir. Ameliyatlarda felç riski bulunmaktadır. Bu sebeple uyanık yapılanlar daha iyi sonuç verir. Ameliyat esnasında şuur değişikliği olan hastalarda hemen damar içine 'şant' dediğimiz ve geçici kan akımı sağlayan damar konarak ameliyat yine aynı güvenli ortamda tamamlanır."

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