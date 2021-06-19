Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

Baş dönmesi ve denge bozukluğuna dikkat!

Uzman Doktor Diğdem Yıldız, hafif baş dönmelerinden günlük yaşamı olumsuz etkileyerek ayakta durabilmeyi dahi zorlaştırabilen boyutlara ulaşabilen vertigonun, her 100 kişiden 3'ünde görüldüğünü söyledi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:14
0 Okunma
Baş dönmesi ve denge bozukluğuna dikkat!

 Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Diğdem Yıldız, vertigonun denge mekanizmasının bozulmasına bağlı gelişen, genellikle iç kulak hastalıkları veya beyin ve beyincikle ilgili bazı sorunlardan kaynaklı ortaya çıkan bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Diğdem Yıldız, vertigonun tanısında baş dönmesi ve denge bozukluğu ile birlikte değerlendirilmesi gereken belirtilerin kulak çınlaması, kulakta basınç hissi, işitme problemleri, mide bulantısı ve kusma, anormal göz hareketleri, çift görme, uykuya eğilim, bilinç bulanıklığı, koordinasyon bozukluğu, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı olduğunu ifade etti.

Vertigo teşhisinin konulmasının ardından hastalarda denge mekanizmasında bozukluğa neden olan sorunlara yönelik gerekli araştırmaların yapılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yıldız “Migren, merkezi sinir sistemindeki kanama veya kan damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı beslenme bozuklukları, multipl skleroz, çeşitli beyin tümörleri, parkinson hastalığı v.b. hastalıklar dengenin bozulmasına neden olabilir" dedi.

Vertigo şikayetleriyle hastanelere başvuran hastalarda hekim tarafından detaylı tıbbi öykünün alınması ve fiziksel muayenenin teşhisin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Diğdem Yıldız, şunları söyledi;

“Tıbbi öykü alınırken hastadan şikayetlerin ne kadar süredir devam ettiği, pozisyon değiştirmeyle yaşanan baş dönmesi sorununun ilişkisinin nasıl olduğu, eşlik eden hastalıklar ve kullanılan ilaçların neler olduğu, herhangi bir baş travmasının yaşanıp yaşanmadığı gibi konularda bilgi alınır. Bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu ve uyku hali gibi nörolojik sorunların da eşlik edip etmediği öğrenilir. Bazı kan testleri ile manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), renkli Doopler USG gibi görüntüleme teknikleri ile altta yatan soruna ilişkin ileri araştırmalar yapılabilir."

Anahtar Kelimeler:
Baş DönmesiDenge BozukluğuVertigo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İçindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir'
'İçindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir'
Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!
Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!
Konforlu bir uyku için yatak seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Konforlu bir uyku için yatak seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim