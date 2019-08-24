Başbakan Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, KKTC ve TC şehit aileleri ve malül gaziler derneklerinin düzenlediği ortak etkinlikte konferans vermek ve Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere yarın sabah Türkiye’ye gidiyor.