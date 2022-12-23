Basit sanılan kaşıntı en ölümcül kanserin belirtisi

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında üst sırada yer almaktadır. Kanserin çeşidine göre tehlikesi de değişim göstermektedir. Pankreas kanseri, tüm yaygın kanserler arasında en düşük sağ kalıma sahiptir ve beş yıllık sağkalım yüzde yediden azdır. Bu kısmen, ölümcül durumun semptom göstermeye isteksiz olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalar hiç semptom yaşamayabilir veya belirtileri tespit etmek zor olabilir. 63 yaşında pankreas kanseri teşhisi konan Michael'da bu durumu yaşayan hastalar arasında bulunuyor.

"VÜCUDUMUN HER YERİNDE KAŞINTI YAŞADIM"

Michael, yaptığı açıklamada “Yolculuğum, olağan belirti veya semptomların hiçbiriyle başlamadı. 2016 yazında, işten tamamen emekli olmaya ve 46 yaşındaki sevgili karım Cathy ile İngiltere'nin ve dünyanın henüz görmediğimiz bölgelerini keşfederek zaman geçirmeye karar verdim. Eylül ayında kısa bir tatilden döndük. Birkaç hafta içinde, vücudumun her yerinde çok kötü bir kaşıntı yaşadım." Michael, sürekli kaşıntıyı bir böcek tarafından ısırıldığınızda olduğu gibi tanımladı.

"UYUMAK NEREDEYSE İMKANSIZDI"

Bu "kötü" kaşıntı gittikçe kötüleşiyor, başından ayak tabanlarına kadar tüm vücudunu ele geçiriyordu. Şöyle dedi: “ Uyumak neredeyse imkansızdı ve neredeyse tamamen yorgunluktan uyuyakalıyordum. Cildim ısındıkça kaşıntı daha da kötüleşti.”

Sonunda, Michael'ın derisi de sarardı ve bu da doktorların ona sarılık teşhisi koymasına neden oldu. Pankreas kanserinin ana belirtilerinden biri olarak kabul edilen sarılık, cildiniz veya gözlerinizin beyazları sarardığında ortaya çıkar.

GERÇEKLER BİYOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Sarılık ayrıca Michael'ın durumunda olduğu gibi kaşıntılı cildi ve normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkıyı tetikleyebilir. Michael'ın doktorları ona sarılık teşhisi koyarken, gerçek neden daha sonra ortaya çıktı. Bir biyopsi sayesinde Micheal'a pankreas kanseri teşhisi kondu. Daha sonra, doktorların midesinin büyük bir kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemi ile birlikte tümörü çıkardığı bir ameliyat geçirdi.

"KORKULUĞA BENZİYORDUM"

Daha sonra, doktorların midesinin büyük bir kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemi ile birlikte tümörü çıkardığı bir ameliyat geçirdi. Bu prosedürden zor bir şekilde kurtulduktan sonra, Michael kemoterapiye başladı.

Yan etkiler hakkında şunları söyledi: "Altı aylık kemoterapinin sonunda, çok bol giysiler ve açık parmaklı sandaletler, ince telli saçlar ve pullu, dökülen deriyle bir korkuluğa benziyordum. Güzel bir manzara değil. Ancak inanılmaz eşim Cathy'nin sarsılmaz yardımıyla yine üstesinden geldim."

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Sarılık

İştah kaybı veya denemeden kilo verme

Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak

Yüksek sıcaklık veya sıcak veya titreme hissi

İshal veya kabızlık veya dışkınızdaki diğer değişiklikler

Karnınızın üst kısmında ve sırtınızda ağrı, yemek yerken veya uzanırken daha kötü hissedebilir ve öne doğru eğildiğinizde daha iyi hissedebilirsiniz.

Şişkinlik hissi gibi hazımsızlık belirtileri.