Basit tırnak testi ile kanseri önceden teşhis etmeniz mümkün!

Oldukça yaygın görülen akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde üst sıralarda yer alıyor. Sigara kullanmak gibi zararlı yaşam alışkanlıkları kanser riskini artırıyor. Kanserin belirtileri hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis edebilmek hayati önem taşıyor. Akciğer kanserinin belirtileri arasında parmak çomaklanması yer alıyor. Uzmanlar evde yapacağınız tırnak testi ile parmak çomaklanmasını tespit edebileceğinizi belirtiyor.

ELMAS TESTİ UYGULAMASI

“Elmas boşluk” parmak testi veya Schamroth pencere testi olarak bilinen bu yöntem, akciğer kanserini erken tespit etmeyi amaçlıyor. Parmak testi, bir kişinin tırnak etleri arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını kontrol etmek için tırnaklarını bir araya getirmesini içeriyor. Parmağın çomaklaşması, parmak uçlarının kademeli olarak şişmesiyle oluşur. İlk ortaya çıkan şey, tırnağın tabanının yumuşaması ve tırnak yatağının yanındaki cildin parlamasıdır. Daha sonra tırnaklar normalden daha fazla kıvrılmaya başlar, bu da yandan bakıldığında görülür. Son olarak parmakların uçları büyür ve şişmeye başlar. Son aşamanın parmakların yumuşak dokularında sıvı toplanması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir.

Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı, "Bu elmas şeklindeki pencereye sahip olmamak akciğer kanserini otomatik olarak göstermese de bir semptom olabilir" diyor.

Nasıl yapılır?

İşaret parmaklarınızın tırnaklarını birleştirin.

Ardından, ışığın geldiği kütikülleriniz arasında elmas şeklinde küçük bir boşluk arayın.

Parmakların uçları normalden daha büyük olabilir ve tırnaklar kavisli olabilir.

Boşluk yoksa ve tırnak yatakları birbirine değiyorsa, bu parmak çomaklanmasının işaretidir.

AKCİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

İki veya üç hafta sonra geçmeyen bir öksürük

Kötüleşen uzun süreli öksürük

Geri gelmeye devam eden göğüs enfeksiyonları

Kan tükürme

Nefes alırken veya öksürürken ağrı veya ağrı

Kalıcı nefes darlığı

Kalıcı yorgunluk veya enerji eksikliği

İştahsızlık veya açıklanamayan kilo kaybı

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPILACAKLAR