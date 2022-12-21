Basit yöntem...

Soğuk algınlığı burun akıntısı, tıkanıklığı ile doğru nefes almayı engelleyerek yaşam kalitesinin oldukça düşmesine ve halsizliğe neden oluyor. Nezle olduğunuzda bu durumdan hemen kurtulmak istiyorsanız evde uygulayacağınız basit yöntemler bulunuyor. Bolca dinlenmek ve susuz kalmamak, yüzde 100 hissetmeye geri dönmenin en iyi ve kanıtlanmış yollarından ikisidir. Ancak uzmanlara göre burun akıntısı, boğaz ağrısı ve havlayan öksürükle mücadele etmenin biraz daha sıra dışı başka yolları da var...

ILIK DUŞ BİRÇOK PROBLEMİ GÖTÜREBİLİR

Ilık bir banyo veya duş, bu kış sessizce gizlenen böceklerin kötü yan etkilerinden biri olan ağrıları ve ağrıları hafifletebilir. Reading Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr Simon Clarke'a göre, sıcak kalmak aslında soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. "Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın bir yoludur" dedi.

SICAK SU BUHARINI SOLUYABİLİRSİNİZ

Duştaki buhar sadece sizi ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu, daha kolay akmasını sağlar. Eczacı Thorrun Govind, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor. O, "Bir kase sudan derin nefes alıyorsanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilir" dedi. Duşta veya banyoda sıcak su aynı zamanda kan akışını artırır, bu da kaslarınızı rahatlatır ve yatıştırır - sizi o masalsı ağrılardan ve ağrılardan kurtarır.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YORGUNLUĞA İYİ GELECEK

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, muhtemelen dışarıdaki soğuğa göğüs germek konusunda isteksizsinizdir. Ancak uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma cesaretini bulmanın gerçekten yardımcı olabileceğini söylüyor. Dr Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınız için her zaman iyi olduğunu ekliyor. Ama yılın bu zamanında sıkı giyin, diye ısrar ediyor. Bir ABD tıbbi araştırma merkezi olan Mayo Clinic, egzersizin burun kanallarınızı açarak tıkalı burnunuzu geçici olarak rahatlatabileceğini söylüyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ BAĞIŞIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ancak, hastayken yürüyüşe çıkmanın yardımcı olacağı mantığına herkes katılmıyor.

Govind, "Sadece dinlenmek, uyumak ve sıcak kalmak istiyorsun. Kendini daha iyi hissedene kadar diğer insanlarla temastan kaçınmalısın." Düzenli egzersiz de zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu da uzun vadede size yardımcı olabilir.

KÖRİ YEMEK BURNUNUZU AÇIYOR

Dr Clarke şöyle dedi: "Şahsen ben bunun işe yaradığını düşünüyorum. Bunun herhangi bir bilimsel dayanağından haberim yok, ancak baharatlı yiyecekler yemek sizi biraz neşelendiriyor." Bunun bir nedeninin, baharatların hava yollarınızı tahriş ederek onları açması olabileceğini açıkladı. Burnunuzu açar ve kolayca nefes almanızı sağlar, ancak Dr Clarke uzmanların kendisinin neden işe yaradığından yüzde 100 emin olmadığını kabul ediyor.

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISINI AZALTIYOR

Önde gelen soğuk algınlığı araştırmacıları tarafından yapılan testler, bir Madras yemenin de yardımcı olabileceğini buldu. Cardiff Üniversitesi'ndeki Soğuk algınlığı Merkezi, baharatlı yemeğin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını buldu.