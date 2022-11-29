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Başparmağınıza sarımsak bantlayıp uyursanız...

Korelilerin iyileşme yöntemi sarımsak sargısı, öksürük başta olmak üzere grip, soğuk algınlığı, nezle ve burun akmasına iyi geliyor.

29 Kasım 2022 Salı 21:49
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Başparmağınıza sarımsak bantlayıp uyursanız...



Grip mevsimi geldi çattı... Geçmeyen öksürük ve burun akıntısı adeta kabusa dönüşüyor.

İlaçlara abanmak istemeyenlerdenseniz, alternatif tedavi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Bu noktada bitkilerden, sebzelerden, meyvelerden birçok farklı tarifle şifalanabilirsiniz.

Gribe iyi gelen tavsiyelerden biri de Kore'den geliyor. Korelilerin tohum tedavisi olarak adlandırdığı akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün.

"Sujok" adı verilen sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor.

Peki bu metodu nasıl uygulamalısınız? İşte tarifi ve etkileri...

Öksürük için parmağa sarımsak sarmak

  • Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.
  • Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur.
  • Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.
  • Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir.
  • Yanma hissettiğinizde çıkartmalısınız.
  • Sarılan sarımsaklar elde 8 saat kadar kalır.
  • Her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulur.
  • Kısa sürede öksürüğü kestiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:
SarımsakGrip
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