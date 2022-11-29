Başparmağınıza sarımsak bantlayıp uyursanız...

Grip mevsimi geldi çattı... Geçmeyen öksürük ve burun akıntısı adeta kabusa dönüşüyor.

İlaçlara abanmak istemeyenlerdenseniz, alternatif tedavi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Bu noktada bitkilerden, sebzelerden, meyvelerden birçok farklı tarifle şifalanabilirsiniz.

Gribe iyi gelen tavsiyelerden biri de Kore'den geliyor. Korelilerin tohum tedavisi olarak adlandırdığı akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün.

"Sujok" adı verilen sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor.

Peki bu metodu nasıl uygulamalısınız? İşte tarifi ve etkileri...

Öksürük için parmağa sarımsak sarmak