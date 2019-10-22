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Bebeğe baba şefkati davranış bozukluğunu engelliyor

Davranışsal bozukluklar, çocukları etkileyen en yaygın psikolojik problemdir. Başarısızlığın, suçluluğun, akran reddinin, kötü psikiyatrik ve fiziksel sağlığın da içinde bulunduğu ergenlikte ve yetişkin hayatında karşılaşılan çok çeşitli sorunlarla bağlantılıdır. Bebeğe baba şefkati davranış bozukluğunu engelliyor!

22 Ekim 2019 Salı 13:41
Bebeğe baba şefkati davranış bozukluğunu engelliyor

Davranışsal problemlerin kökleri sıklıkla okul öncesi yıllarına, bebekliğe kadar dayanıyor. Oxford Üniversitesi’nde yeni yapılan bir çalışmada, babalarının üç aylıkken daha pozitif ilişkiler kurduğu çocukların, ileride daha az davranışsal probleme sahip olduğu ortaya çıktı.

Babayla kurulan etkileşim çocuğun davranışıyla ilişkili

Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, İngiltere’de 192 aileyle gerçekleştirilen ve erken doğum sonrası baba-çocuk etkileşiminin, çocuğun davranışına etki edip etmediğinin araştırıldığı çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Çalışmalar, çocukluk döneminde babayla kurulan etkileşiminin çocuğun davranışıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmada çocuk üç aylıkken aile evinde yaşanan baba-bebek etkileşiminin ve buna oranla 12 aylık olduğunda çocuğun davranışına etkisi değerlendirildi.

Babayla etkileşimleri daha fazla olan çocukların buna müteakiben daha az davranış sorunları ile karşılaştığı ve daha iyi getirilere sahip oldukları bulundu.

Babadan uzak çocuklar…

babadan uzak çocuklar

Babaları daha uzak olan veya daha az etkileşim kuran çocuklar ise daha büyük davranış problemlerine sahip oluyor ve kendi düşüncelerinde kayboluyorlar.

Bu bağlantı erkek çocuklarda kız çocuklarından daha güçlü bir eğilim taşıyor. Muhtemel erkek çocukların babalarının erken yaştaki davranışlarının etkisine karşı daha duyarlı olduklarını söyleyebiliriz.”

Her ebeveynin bildiği gibi, çocuk yetiştirmenin kolay bir iş olmadığını belirten Psikolog Başkak, giderek artan kanıtların da gösterdiği üzere erken müdahalenin, ailelerin bebeğin gelişiminde pozitif etki yaratmasına yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Baba şefkati
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