Anne ve baba adayları "bebeğin cinsiyeti hamileliğin kaçıncı ayında belli olur?" Bebeğin cinsiyeti hamileliğin kaçıncı haftasında belli olur? sorusunu sıklıkla aratıyor.

Anne ve baba adaylarının en çok merak ettiği konuların başında bebeğin cinsiyeti geliyor. Bebek hazırlıklarına ilk aylardan itibaren başlamak isteyen anne ve babalar "bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…

CİNSİYETİN BELİRLEYİCİSİ NEDİR?

Cinsiyetin belirleyicisi olan şey, erkeğin genetik yapısıdır. Kadının genetik yapısı 46XX şeklindedir ve tüm hücrelerinde X kromozomu vardır. Erkeklerin genetik yapısı ise 46XY'dir. Dolayısıyla bazı sperm hücrelerinde X kromozomu bazılarında ise Y kromozomu vardır. Y kromozomu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse erkek bebek, X kromozomu taşıyan sperm yumurtayı döllerse kız bebek oluyor. Dolayısıyla doğacak bebeğin cinsiyeti, galip gelen spermin X ya da Y kromozomu taşımasına bağlı. İşin aslı, bebek cinsiyeti belirlenebilir bir şey değil.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Erken gebelik haftasında ultrasonografi cihazının gelişmişliğine bağlı olarak bebeğin cinsiyeti 13–16 gebelik haftasında belli oluyor. Ancak bu dönemde genital bölgede kordonun izlenmesi yanıltıcı da olabiliyor. Ailesinde hemofili, renk körlüğü ve kas erimesi gibi X kromozomuna bağlı hastalıklar taşıyan gebelerde cinsiyet tayini ayrıca önem taşıyor

Gebeliğin 12. Haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. Gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.

CİNSİYET TESPİTİ KIZ BEBEKLERDE DAHA GEÇ OLUYOR

Özellikle erkek bebeklerin erken tanınabildiğini ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesi yanıltıcı olabilir. Kız bebeklerin tespiti bu nedenle daha geç olabilir.

CİNSİYETİ SAPTAMAK BAZI DURUMLARDA ZORUNLU

Cinsiyet tayininin gerekli olduğu bazı zorunlu durumlar oluşabiliyor. Bunlar, ailesinde hemofili, renk körlüğü ve kas erimesi (Duchenne tipi kas distrofisi) gibi X kromozomuna bağlı geçen otozomal resesif hastalıkları taşıyan gebelerde, bebeğin bu hastalıkları taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için cinsiyet tayininin önem taşıyor. Bu hastalıklarda annenin taşıyıcı olduğu için hastalığın erkek çocukta ortaya çıkma olasılığı oldukça fazla.

Bu tür durumlarda prenatal tanı testleri, amniosentez (amnios suyunun incelenmesi) ve CVS (plasentadan biopsi alınması) ile cinsiyeti kesin olarak saptamak mümkün olabiliyor.