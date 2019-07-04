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Bebeğinizin gözünde çapaklanma oluyorsa bunu deneyin

Bebeklerin çoğunda göz çapaklanması meydana gelmektedir. Bazen bebeğiniz sabah uyandığında gözünde çapaklanma görürsünüz ve bu gün içerisinde kaybolur fakat bazı durumlarda enfeksiyon, bakteri ve gözyaşı tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarından dolayı gözde çapaklanma meydana gelmektedir. Peki bebeklerde göz çapaklanması için nasıl tedavi edilir? Bebeklerde göz çapaklanmasına anne sütü iyi gelir mi?

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
Bebeğinizin gözünde çapaklanma oluyorsa bunu deneyin

Çocuklarda çapaklanma doğdukları anda başlayan göz iltihabıdır. Eğer bebeğiniz çapaklanma problemi yaşıyorsa ilk olarak çapağı kaynayıp ılıtılmış su ile temiz bir bez kullanarak silebilirsiniz. Çocuğunuz gözyaşı kanalları çok fazla tıkalıysa, göz pınarının alt kısmında bir kabarık oluştuğunu görebilirsiniz. Ellerinizi yıkadıktan sonra parmak uçlarınızı gözden buruna doğru olacak şekilde yarım daire çizerek, hafif hareketler yapın. Gözyaşı kanalına günde ortalama 5-10 defa masaj yapmanızda fayda vardır. Çocuklarda göz çapaklanması bakteri enfeksiyonuna bağlı ise sarı ve yeşil renginde akıntı görülmektedir.

BEBEKLERDE GÖZ ÇAPAKLANMASINA ANNE SÜTÜ İYİ GELİR Mİ?

Bebeğiniz sıklıkla çapak problemi yaşıyorsa onu bir göz doktorunuza götürmenizde fayda vardır. Doktorunuz oluşan enfeksiyona karşı antibiyotik bazında bir göz damlası reçete edecektir. Doktorun verdiği bu göz damlasını kullanmak kısa sürede bebeğinizin gözündeki çapaklanmayı giderecektir. Doktorunuzun size vereceği bir diğer ilaçta antibiyotik merhemi olacaktır. Ellerinizin temizliğine dikkat ederek merhemi çapak olan yere sürebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise anne sütüdür. Anne sütünü doktorunuzun izni dahilinde bebeğinizin çapaklanan gözüne damlatabilir pamuk veya temiz bir bez ile bebeğinizin gözünüzü silerek oluşan çapaklanmayı engelleyebilirsiniz. Nadiren de olsa gözdeki yabancı bir cisimde gözde sulanmaya sebebiyet verir. Ayrıca uzun süreli kalabalık ortamlarda bulunan bebeklerde de havasızlıktan dolayı bakteri ve virüs kapma olasılığı yüksek olur. Bebeğiniz hassas ve narindir. Bu tip konularda mutlaka hijyeni elden bırakmamalısınız. Bebeğinizin gözüne temas ederken dikkatli olmalısınız.

Uzun süreli geçmeyen göz çapağını mutlaka doktorunuza göstererek. Doktorun vereceği ilaç ve tavsiyeleri uygulayarak göz çapağının iyileşmesini sağlamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
BebekSağlık
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