Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Bebeğinizin rahat uyumasını mama ile sağlayın!

Pirinç unu maması ile bebeğinize doyurucu öğünler hazırlayabilirsiniz. Pirinç unu pirincin öğütülerek toz haline getirilmesi ile elde edilir. Eskilerden bu yana bebek beslenmesinde yeri olan pirinç unu maması yapımı kolay ve bebeklerin severek yediği mamalardan biridir. Peki, pirinç unu maması nasıl yapılır? İşte pirinç unu maması tarifi…

23 Ağustos 2019 Cuma 14:53
Bebeğinizin rahat uyumasını mama ile sağlayın!

Pirinç unu hazmı kolay olduğundan bebeklerde 4. Aydan itibaren başlanabilir. 4 aydan önce pirinç unu maması vermek sakıncalı olabilir. Bu nedenle bebeğiniz ek gıdaya geçtiği zaman doktorunuza danışarak pirinç unu mamasını gönül rahatlığı ile bebeğinize verebilirsiniz. Anne sütünden sonra verilebilecek ek gıdalardan biri olan pirinç ununu bebeğinize gece yatmadan önce vererek gece rahat uyumasını sağlayabilirsiniz. Pirinç unu maması nasıl yapılır? İşte pirinç unu maması tarifleri….

YOĞURTLU PİRİNÇ UNU MAMASI TARİFİ

Malzemeler;
1 çorba kaşığı yoğurt (ev yapımı)
1 tatlı kaşığı pirinç unu
1 tatlı kaşığı mama
Yarım çay bardağı ılık su
Yarım ceviz

Yapılışı;
Ilık su, pirinç unu ve mamayı karıştırın. Daha sonra içerisine ceviz ve yoğurdu ekleyin tekrar karıştırın. Bebeğinize günde bir kere verebilirsiniz. Bu tarif bebeğinizin kilo alımını ve uykuya geçişini kolaylaştırır.

MEYVELİ PİRİNÇ UNU MAMASI TARİFİ

Malzemeler;
1 çorba kaşığı pirinç unu
1 su bardağı süt (bebeğiniz 1 yaşından küçük ise 1 bardak su)
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı pekmez
Yarım elma

Yapılışı;
İlk olarak süt veya suyu tencereye alın. İçerisine pirinç unu ve mısır nişastasının ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Elmayı cam rendede rendeledikten sonra karışımın içerisine katın ve bebe bisküvilerini içine ufalayın. Ocağı kapatın ve pekmezi ilave edin. Besleyici bir mama olan bu pirinç unu mamasını bebeğinize dilerseniz uyku öncesi veya gün içerisinde verebilirsiniz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Pirinç UnuMama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hareket kabiliyetiniz azaldıysa dikkat!
Hareket kabiliyetiniz azaldıysa dikkat!
Köpek sahiplenmek kalp hastalıkları riskini azaltıyor
Köpek sahiplenmek kalp hastalıkları riskini azaltıyor
DSÖ: Mikroplastikler daha fazla araştırılsın
DSÖ: Mikroplastikler daha fazla araştırılsın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim