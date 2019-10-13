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Bebek Beslenmesinde ve Gelişiminde Balık Yağı Önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, beyin gelişiminin büyük bir bölümünün hamilelik döneminde ve hayatın ilk iki yılında oluştuğunu açıklayarak, bu nedenle omega 3 takviyesinin bütün gebelik süresince ve emzirme döneminde yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.  

13 Ekim 2019 Pazar 15:13
Bebek Beslenmesinde ve Gelişiminde Balık Yağı Önemli

Yrd. Doç. Dr. Dağ, balık yağının omega 3 yağ asitlerinden dokosaheksaenoik (DHA) ve eikosapentaeonik yağ asitlerini (EPA) içerdiğini açıklayarak, “balık yağında bulunan omega 3 yağ asitleri esansiyeldir. Esansiyel yağ asitleri, vücutta sentezlenemeyen, çocukların büyüme gelişmeleri için dışarıdan almaları gereken yağ asitleridir” dedi. 

Saflaştırılmamış balık yağlarında toksik öğeler bulunabileceğini de hatırlatan Dağ, etiketinde “Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kurumlarından Onaylı” olduğu ibaresi bulunan balık yağlarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Yrd. Doç. Dr. Dağ, kullanılan balık yağının ağır metal taramasından geçip geçmediğinin mutlaka sorgulanması gerektiğini kaydederek, balık yağı preparatlarının opak şişelerde saklanması, ısı ve güneşe maruz bırakılmamasına da dikkat çekti. 

Anne sütünün de doğal bir Omega 3 kaynağı olduğunu belirten Dağ, “Bu yüzden ilk 6 ay boyunca bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir” dedi. Yrd. Doç. Dr. Dağ, gebelik ve emzirme dönemlerinde annelerinden balık yağı takviyesi alan çocukların IQ'sunun alamayanlara oranla yaklaşık dört puan daha yüksek olduğu bilgisini de verdi. 

Balık yağı tüketirken öncelikle alınan balık yağının ne kadar aktif madde (EPA+DHA) içerdiğine bakılması gerektiğini hatırlatan Dağ, “1 balık yağı tabletinde; en az 300 mg EPA, 150 mg DHA bulunmalıdır.  EPA/DHA oranı: %60 olmalıdır” dedi.

Dağ, bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütü alması durumunda ve annenin yeteri kadar balık tüketmesi veya balık yağı alması durumunda takviyeye gerek olmadığını aktararak, bebek mama ile besleniyorsa mamanın omega 3 içermesinin önemli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BebekBeslenmeSağlık
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