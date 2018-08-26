Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.664
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7101
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Bebek dışkısından ilaç yapıldı

26 Ağustos 2018 Pazar 17:07
Bebek dışkısından ilaç yapıldı

‘Scientific Reports’ adlı dergide yayınlanan makaleye göre ABD’li araştırmacılar, bebek dışkısında tedavi edici özellikleri olan probiyotik bağırsak bakterisi keşfetti.

Bakterinin, diyabet vb hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor. Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Fakültesi’nde görevli bir grup araştırmacı, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti. Araştırma için 34 sağlıklı bebeğin bezi kullanıldı. Uzmanlar hazırladıkları bakteri karışımını fareler üzerinde uyguladı. Aynı zamanda insan dışkısı üzerindeki etkisini de test ettiler. Rapora göre, farelere tek doz ve arka arkaya beş doz olarak uygulanan probiyotik bakteri karışımı kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağladı. Probiyotik karışımın insan dışkısına aşılanmasıyla yapılan deneyde de, kısa zincirli yağ asitlerinin çoğalmasının yanı sıra mikrobiyom değişimler de gözlendi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bebek DışkısıIlaçSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi
Alkol kullanımında güvenli miktar yok
Alkol kullanımında güvenli miktar yok
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim