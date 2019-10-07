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Bebekler için bal olmazsa olmaz ama hemen yedirmeyin!

Yeni doğan bebekler anne sütü ile beslenirken ek gıdaya geçtiğinde farklı besinler tatmaya başlarlar. 6. aydan sonra çeşitli yiyeceklerle tanışan bebekler 9 ayına geldiğinde deneyebileceği birçok seçenek vardır. Peki 9 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalı? İşte bebek beslenmesi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:19
Bebekler için bal olmazsa olmaz ama hemen yedirmeyin!

9. ayına gelen bebekler artık tabağına koyduğunuz yiyecekleri yiyebilir ve bu dönem hangisini sevip sevmediğine karar verebilir. 2 yaşına kadar anne sütü alması gereken bebekler ek gıdaya geçişle beslenmelerine yeni gıdalar takviye edilebilir. 9-12 aylık bebek her gün mutlaka 750-900 kaloriye ihtiyaç duyarlar. Bu kalorinin 400-500'ü anne sütü veya formüle mamalardan gelmelidir. Kalan kalori ihtiyacı bebeğinize verdiğiniz besinlerle karşılanmalıdır. Henüz tam olarak gelişmeyen sindirim sistemlerinden dolayı 9 aylık beslenmesine inek sütü ve bal dahil edilmemelidir. Meyve ve sebzelerden yararlanarak sağlıklı besinler hazırlayabilirsiniz.

9 AYLIK BEBEKLER İÇİN EN İYİ BESLENME ÖNERİLERİ

MEYVELER: Bebeğinizin beslenmesine bu dönem şeker ve tuz ilave etmemelisiniz. Doğal şekerden yani meyvelerden yararlanabilirsiniz. Elma, armut, muz ve şeftali gibi meyvelere beslenmesinde yer verebilirsiniz.

EKMEK: Bebeğiniz herhangi bir alerjiye sahip olmadığı sürece, onlara ekmek verebilirsiniz. Tam tahıllı ekmek daha besleyici olduğundan dolayı beyaz ekmek yerine tercih edebilirsiniz.

SEBZELER: 9 aylık bebeğinize farklı çeşitlerde sebzeler verebilirsiniz. Havuç, patates, karnabahar ve tüm yeşil yapraklı yiyecekleri bebeğinize yedirebilirsiniz.

YUMURTA SARISI: Yumurta beyazı bu dönem bebeklerde alerjiye sebebiyet verebilir bu nedenle kahvaltılarında yumurta sarısını yedirebilirsiniz.

YAĞSIZ ET: Bu dönem bebeğinize yağsız kırmızı et, tavuk göğsü ve balık vererek protein ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

PEYNİR VE YOĞURT: Her ikisi de kalsiyum yönünden zengindir. Bebeğinize süzme ve pastörize peynir ve doğal yoğurt yedirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
BebekBalSağlık
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