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Bebeklerde altıncı hastalık nedir?

Altıncı hastalık çocuklar arasında yaygın görülen bir hastalığa dönüştü. Peki 6. hastalık nedir? Belirtileri nelerdir? İşte altıncı hastalık tedavi yöntemleri...

30 Ekim 2022 Pazar 19:11
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Bebeklerde altıncı hastalık nedir?



Hastalıkların bazıları, belirli yaş gruplarını etkilemektedir. Bunlardan en sık görüleni ise çocukları etkileyen hastalıklardır.

Altıncı hastalık, en çok görülen çocukluk çağı hastalıklarından biridir ve özellikle belli bir ay grubunu çok daha fazla etkiliyor.

Kış aylarının gelmesiyle bu hastalık oldukça arttı. Ebeveynler, "6. hastalık nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

6. hastalık nedir?

Altıncı hastalık genellikle küçük yaştaki çocuklarda sık olarak da bebeklerde görülen ve virüs yoluyla kolaylıkla bulaşabilen döküntülü bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır.

En belirgin olan bulaşma şekli virüs yoluyladır ancak havada dolaşan ve akışkan şekilde bulunan sıvı damlacıklardan da bulaşabilmektedir.

Bebeklerde en az bir kere görülmektedir. Bebeklerde görülen bir hastalık olsa da kolay bir tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu hastalığa neden olan virüs ‘Herpes’ virüs familyasıdır.

Hastalık çok kolay yayılırken belirtileri bulaştığı andan itibaren görülmemektedir. Virüs bebeğin vücuduna yerleştikten yaklaşık 2-3 hafta içerisinde yavaş bir şekilde ilerleme görülür.

6. hastalık belirtileri nelerdir?

6. hastalık, genellikle 38 derecenin üzerinde seyreden bir ateş ile başlamaktadır ve bu ateş hastalığın ilk 3 veya 5 günü devam etmektedir.

Ateş düştükten sonra ise çocuklarda döküntüler görülmeye başlanmaktadır. Bu döküntüler kırmızı yama şeklinde olmaktadır. Yüzeyleri genellikle pürüzsüz olmakla birlikte bazı hastalarda pürüzlü de olabilmektedir.

Döküntüler genellikle çocukların sırtlarında, göğüs bölgelerinde karınlarında başlayıp daha sonrasında kol ve bacaklara yayılmaktadır.

Döküntüler çocukları rahatsız etmez veya kaşınmazlar.

Hastalığın bir diğer belirtisi ise burun akıntısı olmaktadır.

Ayrıca bu virüsü almış olan çocuklarda boğaz ağrısı da gözlemlenmektedir.

Küçük çocuk ve bebeklerde huzursuzluk gözlemlenebilir.

Hastalığın belirtilerinden bir diğeri ise hafif ateş olmaktadır.

Göz kapaklarının şişmesi ve iştahsızlık da belirtilerin içerisinde yer almaktadır.

Tedavi yöntemleri

Belirtileri gösteren bir çocuğun doktora götürülmesi önemli olmaktadır. Çünkü bu hastalık kızamık gibi diğer çocuk hastalıklarına son derece benzemektedir. Daha sonrasında doktorların tedavi ile ilgili önerileri genellikle şu şekilde olmaktadır:

Çocukların bu dönemde bol sıvı almaları gerekmektedir.

Ayrıca hastalık dönemi boyunca yatak istirahati gerekmektedir.

Çocukların ateşlerini düşürmeye yönelik yöntem ve ilaçlar kullanılmaktadır.

Son olarak odalarının buhar makineleri veya ıslak havlular ile işlemlerin yapılması nemli tutulmasına yönelik olarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Altıncı HastalıkSağlıkBebek
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