Bedenin kışa hazır mı?

Diyet Kapımda merkez diyetisyenleri kışın beslenme düzenimizle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler

KIŞIN NEDEN KİLO ALIRIZ?

Özellikle kış mevsiminde bol yağlı yemekler cazip gelmeye başlar, evde yemek yapmak daha zor gelir ve hazır gıdalara yönelim artar. Bunun yanı sıra televizyon karşısında geçen süre artar ve beraberinde abur cubur tüketimi de artar. Basit bir örnek daha; yazın yüzerek yakılan kalorilerin yerini kışın sinemada tüketilen yağlı ve tuzlu patlamış mısır alır. Dolayısıyla kilo almak kaçınılmazdır.

FAZLA KİLOLU MUSUNUZ

“Boyunun son 2 rakamından 10 eksik olman gereken kiloyu bul” diye bir hesap duymuşsunuzdur. Aslında bazen tutuyor sayılar. Ancak önemli olan BMI dediğimiz “Beden Kitle İndeksi”, bel çevreniz ve yağ-kas oranlarınızdır. Aynı boyda ve kiloda olan iki bireyin çok farklı görünebilmesinin sebebi budur.

Sizin için doğru rakamlara uluşmak için diyetisyenlerinize danışabilirsiniz. Yine de rakamlara takılmayın, çünkü önemli olan sağlıktır. Mutlu ve sağlıklı olduğunuz kilo ideal kilonuzdur.

SIK SIK SU TÜKETİN

Kışın dikkat edilmeyen önemli bir konu ise su tüketimidir. Günde 2-2.5 lt su tüketmek hem kilo kontrolü için hem de yaşam faaliyetleri için çok önemlidir. Su dışında içtiğimiz içecekler suyun etkilerini göstermezler. Suyu tek başına tüketmeyi alışkanlık haline getirin.