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Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler

Hem spor yapanlar için hem de spor yapmayanlar için bel ağrısına iyi gelen hareketleri sizler için sıraladık. Evde de yapabileceğiniz bel ağrısına iyi gelen bu hareketleri uyguladıktan sonra ağrılara veda edeceksiniz. Bel ağrılarına iyi gelen en kolay hareketleri açıkladığımız galerimiz sizlerle...

31 Ekim 2021 Pazar 15:35
148 Okunma
Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler
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Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 1

GÜÇLENDİRMEK ŞART

Belinde ağrı yaşayan kişilerin yaprığı en büyük hatalardan biri bu bölgeyi güçlendirmemeleridir.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 2

Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 3

Bu yüzden gün içinde yapılan aktivitelerle sakatlanmaya oldukça açık bir bölge olan belimizin güçlendirilmesi de gayet önemli.

Bu nedenle ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 4

Bu yüzden ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.

Tüm gün hareketsiz kalıp daha sonrasında belimizi zorlayacak hareketler yapmak da sakatlanmaya yol açabilir.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 5

1. DEADLIFT

4 SET 12 TEKRAR

Bel bölgesini güçlendirmek için harika bir hareket olan deadlifti eğer spor yapıyorsanız programınıza dahil etmeyi unutmayın.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 6

2. KOBRA POZU

15/30 SANİYE

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu egzersiz bel bölgenize çok iyi gelen hareketlerden biridir.

Bir yoga pozisyonu olan bu hareketi yaparken nefes alış verişinizi bozmamaya özen gösterin.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 7

3. BALASANA

15/30 SANİYE

Çocuk pozu olarak da geçen Balasana pozisyonu da diğer hareketlerimiz gibi bir yoga pozisyonudur.

Bel bölgesinin esnemesini sağlayan bu hareketi yaptığınızda nefes temponuzu bozmamanız büyük önem taşıyor.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 8

4. OMURGA BÜKME

15/30 SANİYE

Beliniz dışında sırtınızı da esneten bu hareket omurga çevresini saran kaslarımızı gevşetiyor.

Bu sayede hem daha esnek bir sırt hem de kolay sakatlanmayan bir bedene ulaşmış oluyorsunuz.

Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda - 9

5. OMURGA BURGU

15/30 SANİYE

Omurgamızı esneten bir başka hareket olan bu egzersizimizde daha esnek bir sırta sahip olmamızı kolaylaştırıyor.

Daha esnek bir sırt ve bel, bize günlük aktivitelerimiz de kolaylık sağlarken sakatlık riskimizi de minimuma indiriyor.

Son Güncelleme: 31.10.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
Bel AğrısıSpor
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