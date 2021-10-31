Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler

GÜÇLENDİRMEK ŞART
Belinde ağrı yaşayan kişilerin yaprığı en büyük hatalardan biri bu bölgeyi güçlendirmemeleridir.
Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.
Bu yüzden gün içinde yapılan aktivitelerle sakatlanmaya oldukça açık bir bölge olan belimizin güçlendirilmesi de gayet önemli.
Bu nedenle ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.
Bu yüzden ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.
Tüm gün hareketsiz kalıp daha sonrasında belimizi zorlayacak hareketler yapmak da sakatlanmaya yol açabilir.
1. DEADLIFT
4 SET 12 TEKRAR
Bel bölgesini güçlendirmek için harika bir hareket olan deadlifti eğer spor yapıyorsanız programınıza dahil etmeyi unutmayın.
2. KOBRA POZU
15/30 SANİYE
Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu egzersiz bel bölgenize çok iyi gelen hareketlerden biridir.
Bir yoga pozisyonu olan bu hareketi yaparken nefes alış verişinizi bozmamaya özen gösterin.
3. BALASANA
15/30 SANİYE
Çocuk pozu olarak da geçen Balasana pozisyonu da diğer hareketlerimiz gibi bir yoga pozisyonudur.
Bel bölgesinin esnemesini sağlayan bu hareketi yaptığınızda nefes temponuzu bozmamanız büyük önem taşıyor.
4. OMURGA BÜKME
15/30 SANİYE
Beliniz dışında sırtınızı da esneten bu hareket omurga çevresini saran kaslarımızı gevşetiyor.
Bu sayede hem daha esnek bir sırt hem de kolay sakatlanmayan bir bedene ulaşmış oluyorsunuz.
5. OMURGA BURGU
15/30 SANİYE
Omurgamızı esneten bir başka hareket olan bu egzersizimizde daha esnek bir sırta sahip olmamızı kolaylaştırıyor.
Daha esnek bir sırt ve bel, bize günlük aktivitelerimiz de kolaylık sağlarken sakatlık riskimizi de minimuma indiriyor.