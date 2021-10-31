Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler

5. OMURGA BURGU

15/30 SANİYE

Omurgamızı esneten bir başka hareket olan bu egzersizimizde daha esnek bir sırta sahip olmamızı kolaylaştırıyor.

Daha esnek bir sırt ve bel, bize günlük aktivitelerimiz de kolaylık sağlarken sakatlık riskimizi de minimuma indiriyor.