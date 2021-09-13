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Belirtiler ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebilen test geliştirildi

DSÖ’ye göre geçen yıl dünyada 19,3 milyon yeni kanser vakası tespit edildi ve 10 milyon kişi çeşitli kanser hastalıkları nedeniyle öldü. Semptomlar ortaya çıkmadan önce 50 kanser türünü teşhis edebilen bir kan testinin denemelerine, İngiltere’de 140 bin gönüllü ile başlandı. Galleri adı verilen test, rutin olarak taranmayan kanserleri saptayabiliyor ve hastalığın vücudun neresinden geldiğini yüksek derecede doğrulukla belirleyebiliyor. Eğer test başarıyla uygulanabilirse, bu durum erken tedavinin önemi düşünüldüğünde milyonlar hayatın kurtarılması anlamına geliyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:24
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Belirtiler ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebilen test geliştirildi

Galleri adı verilen ve 50 kanser türünü semptomlar başlamadan önce saptayabilen bir kan testinin geniş kapsamlı denemelerine İngiltere’de başlandı. Kanseri erken teşhis etmek hayati önem taşıyor ve test, her yıl dünyada milyonlarca hayat kurtarma potansiyeline sahip.

DNA'YI TARAYARAK ÇALIŞIYOR

Bununla birlikte test, kanserli tümörün varlığını gösteren anormal kimyasal değişiklikleri tespit etmek için hücreler tarafından kana salınan DNA'yı tarayarak çalışıyor. Çünkü, bazı kanser tümörlerinin, bir kişinin semptomlar yaşamaya başlamasından çok önce DNA'yı kana döktüğü biliniyor.

Bilim insanları, her ne kadar Galleri testinin ilk denemelerde başarılı sonuçlar göstermesine rağmen tüm kanser türlerini tespit etmediğini belirtti. Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri gibi tarama programlarının yerini alamayacağını belirtti. 

Diğer taraftan, Galleri testi ABD'de şu anda uygulanıyor ve yaşı 50'lerin üzerindekiler de dahil olmak üzere, kanser riski daha yüksek olan kişiler için tavsiye ediliyor.

140 BİN GÖNÜLLÜ KATILACAK

İngiltere’deki geniş kapsamlı çalışma kapsamında, bugünden iibaren parklarda ve diğer çeşitli halka açık alanlarda bulunan mobil test kliniklerinde kan örnekleri alınacak. İngiltere Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (NHS), testin  ne kadar iyi çalıştığını görmek için İngiltere'nin sekiz bölgesinde 140 bin gönüllü toplamayı hedefliyor. 

Bu kapsamda yaşları 50 ile 77 arasında değişen farklı kökenlerden ve etnik gruplardan insanlara katılmaları için mektuplar gönderiliyor.

Son üç yıl içinde kanser tanısı almamış olması gereken katılımcılardan yerel bir mobil klinikte kan örneği vermeleri istenecek. 12 ay ve iki yıl sonra numune vermek üzere tekrar davet edilecekler.

"KANSERLERİN DÖRTTE ÜÇÜNÜ ERKEN AŞAMADA TESPİT EDEBİLİRİZ"

NHS Direktörü Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız çok yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz. Galleri kan testi başarılı olursa, kanserlerin dörtte üçünü erken bir aşamada tespit edebiliriz.”

Öte yandan testin;  baş ve boyun, bağırsak, akciğer, pankreas ve boğaz kanserleri gibi erken teşhis edilmesi zor olabilecek kanserleri bulmada özellikle etkili olduğu bulundu.

2023’te sonuçlarının açıklanması beklenen NHS denemesi, İngiltere Kanser Araştırmaları ve King's College London Kanser Önleme Denemeleri B

Son Güncelleme: 13.09.2021 14:25
Anahtar Kelimeler:
KanserTespit
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