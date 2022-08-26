Belirtilere dikkat edin! En tehlikeli kanser türlerinden

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından olan kanseri erken teşhis etmek hayati önem taşımaktadır. Erken teşhis ve doğru tedavi ile kanseri iyileştirmek mümkündür. Tehlikeli kanser türleri arasında yer alan pankreas kanserinin belirtileri en sık rastlanan rahatsızlıklardan olduğu için teşhis etmesi zordur. Ancak bu belirtiler hakkında bilinçli olunması pankreas kanserinin erken teşhis edilmesini sağlamaktadır.