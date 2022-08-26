Belirtilere dikkat edin! En tehlikeli kanser türlerinden

Ölümcül sonuçlara neden olabilen kanserin çok çeşitli türleri vardır. Pankreas kanseri de tehlikeli kanser türleri arasındadır. Pankreas organı kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle pankreasın sağlıklı bir şekilde çalışması hayati önem taşır. Pankreas kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara, genetik etkenler, obezite bulunur. Pankreas kanserinin belirtileri toplumun sıklıkla yaşadığı rahatsızlıklardandır. Bu sebeple bu belirtilerin görmezden gelinmesi kanserin teşhisini zorlaştırmaktadır.
PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ
- Karın ağrısı
- İştahsızlık
- Kilo kaybı
- Sarılık
- İdrar renginde koyulaşma
- Sırt ağrısı
- Bulantı
- Kusma
- İshal
- Yağlı dışkılama pankreas kanserinin belirtilerindendir.
PANKREAS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ
- Genetik faktörler
- Yaş
- Obezite
- Sigara içilmesi
- Şeker hastalığı varlığı
- Alkol
- Hayvansal yağlı gıdaların fazla tüketilmesi pankreas kanserinin risk faktörlerini oluşturmaktadır.