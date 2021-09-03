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Belirtileri koronavirüsle aynı!

Son günlerde çocuklar arasında "krup" hastalığının yayıldığı belirtildi. Bu hastalığın, koronavirüsün Delta-Delta Plus varyantlarıyla aynı belirtileri gösterdiği aktarıldı.

03 Eylül 2021 Cuma 09:08
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Belirtileri koronavirüsle aynı!

Uzman isimler, çocuklarda kışın görülen krup hastalığının bu günlerde sıklıkla görülmeye başlandığını belirtti. Koronavirüsün Delta-Delta Plus varyantlarında görülen boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük belirtileri gösteren bu hastalığın en tipik bulgusunun havlar biçimde boğuk öksürük, gece daha da belirginleşen soluk darlığı olduğu ifade edildi.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre hastalığın 3 ay- 6 yaş aralığında görüldüğünü ifade eden uzmanlar, kalabalık ortamlarda havaya saçılan damlacıkların, ağız ve burundan alınmasıyla kolaylıkla bulaştığını belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, koronavirüsle aynı belirtileri gösteren hastalığın teşhisi için PCR testi yapıldığını, negatif çıkarsa krup tedavisine başlandığını aktardı.

KRUP HASTALIĞI NEDİR?

6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık görülen krup (akut laringotrakeobronşit), enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığıdır. Krup, ana nefes borusunun girişinin şişmesi sonucunda oluşan öksürük ve nefes darlığıdır. Sonbahar, kış ve bahar aylarında daha sık görülen hastalığın sebebi, virüslerdir.

Anahtar Kelimeler:
KrupKrup HastalığıDeltaDelta PlusKoronavirüs
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