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Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bağlı Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne giderek çalışanlarla sağlık kontrolleri konusunda görüştü.

12 Ekim 2018 Cuma 15:29
Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü

Besim, Santral’de yaptığı açıklamada, çalışanların sağlık kontrolü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirtti ve bundan sonra yapılacak sağlık kontrolleri hakkında bilgi verdi, bazı çalışanların sorularını yanıtladı. 

Besim yaptığı açıklamada elektrik santrallerinde çalışanların ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabileceğini bu nedenle düzenli olarak yılda bir kez kontrollerden geçmelerinin gerektiğini söyledi.

Sağlık kontrollerinde kan tetkiklerinin yanında akciğer ve bağırsak filmlerinin de çekileceğini, kurşun ve kükürt gibi elementler için de tahlillerin yapılacağını, ülkede yapılamayan tahlillerin de Türkiye’ye gönderileceğini kaydeden Besim, sağlık sorunu yaşayanların sağlık kontrolünün daha sık yapılacağını ifade etti.

Esentepe’deki sağlık merkezini de güçlendirdiklerini ifade eden Merkezin bazı tahlil ve tedaviler için kullanılabilecek durumda olduğunu belirten Besim,  Santralde çalışanlara yönelik ilk yardım kursları düzenlenmesi ve kaza durumunda ilk müdahalenin yapılabileceği bir revir kurulması için çalışma başlatılacağını da ifade etti.

Besim, “Girne Akçiçek Hastanesi’nde en üst seviyede muayene için iyi bir ekip var” dedi.

Ülkede yaşanan kanser vakalarıyla ilgili bir soru üzerine Besim, Kuzey Kıbrıs’ta dünya genelinin ilerisinde bir vaka durumu yaşanmadığını, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin kanser hastalığından çok daha fazla muzdarip olduğunu kaydetti.

Kanserden korunma ve erken tanının önemine vurgu yapan Besim, ülke genelinde 17 sağlık merkezini güçlendirmek için çalışma başlattıklarını ve bu merkezlerde kadınların bazı kanser türleri için tarama yaptırabileceğini ifade etti.

KANSER TARAMA TIRI KİRALANMASI GÜNDEMDE

Obezitenin, kanser, diyabet ve kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden olduğunu kaydeden Besim, Bakanlığın kanser tarama tırı kiralama üzerinde de durduğunu; 3 yıllık süreyle köy köy dolaşarak kanser taraması yapılması ve kanser haritası çıkarılmasının gündemlerinde olduğunu anlattı.

Besim gıda üreticilerinin de zirai ilaç ve gübrelerin kullanımı konusunda bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, daha sonra Esentepe Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

KÂŞİF

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-SEN) Genel Sekreteri Ersan Kâşif ise sendika olarak Bakanlığı sağlık konusunda çalışanların sıkıntılarını, sağlık kontrollerinin yetersiz olduğunu, emekli olan santral çalışanlarının sorunlarını bildirdiklerini, bunun üzerine Bakanın daha detaylı bir kontrol için onay verdiğini anlattı.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ TEMİZ VE DAHA UCUZ

Ersan Kâşif, TAK’a Santral konusunda yaptığı açıklamada, Sendika olarak LNG sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışan makinelerin alınmasını taraftarı olduklarını, makinelerin maliyetinin santrale filtre sistemi kurulmasının maliyeti ile aynı olduğunu söyledi.

LNG ile çevre kirliliği faktörünün de ortadan kalkacağını ve daha ucuza elektrik üretilebileceğini ifade eden Kâşif, Kıb-Tek’in hazırlamış olduğu bir raporun yakında ilgili Bakanlık ve Sendika ile paylaşılacağını bu raporda hesaplamaların da olacağını söyledi.

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Filiz Besim
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