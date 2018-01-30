Besinler sperm kalitesini etkiliyor!

Düşük sperm kalitesinin uzun süre gebeliğin oluşmamasına yol açtığını belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, sağlıklı bir menideki sperm yoğunluğunun bir mililitrede 15 milyon, toplamda 40 milyon civarında olması gerektiğini söyledi.

Daha düşük seviyelerde gebeliğin mümkün olmayabileceğini aktaran Taşdemir, şunları söyledi:

“Menideki sperm sayısı kadar spermlerin ne kadarının hareketli olduğu önemlidir. Çok sayıda olan ancak hareketsiz olan spermler de hamileliğin oluşmasını sağlamamaktadır.”

"BABA OLMA YAŞI DA ÖNEM TAŞIYOR"

Sperm kalitesine besinlerinde yaşam biçimi kadar etki ettiğini ifade eden Uzman, "Araştırmalar erkeklerin sperm sayısının son 50 yılda yaklaşık yarı yarıya azaldığını göstermektedir. Yine aynı araştırmalara göre erkeklerde baba olma yaşı geciktikçe genetik problemlerin çocuğa aktarılma olasılığı daha fazla artmaktadır. Sperm kalitesine besinler de en az yaşam biçimi kadar etki eder" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ET VE SEBZELER OLUMLU ETKİLİYOR"

Bazı besinlerin içerdiklerinden dolayı sperm kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını, ancak bu besinlerin işe yaraması için sürekli olarak değil düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini dile getiren Taşdemir şunları söyledi:

"Muzun içinde bulunan bromelain enzimi ve omega-3 asitleri açısından zengin besin kaynağı olan somon balığı sperm kalitesini olumlu etkiliyor. Güçlü bir afrodizyak istiridye ve kırmızı et türevleri sperm kalitesini yükseltmektedir. Kırmızı sebzeler, yumurta, mantar, kuşkonmaz, ıspanak, zencefil, keçi boynuzu, kuru yemişler içerdikleri besinler açısından hem sperm hareketliliğini artırır hem de sperm sağlığını geliştirir. A, B1, C, D vitaminleri, çinko, arginin, selenyum gibi içerikler ve antioksidanlar spermin sağlıklı olmasını sağlamaktadır.”

FAST-FOOD EN BÜYÜK DÜŞMAN

Sağlıksız beslenme ve düşük kaloriye sahip zayıflama diyetlerinin sperm kalitesini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Uzman, sağlıksız diyetlerin erkeklerde testosteron hormonu, kadınlarda ise östrojen hormonunun düşmesine neden olduğunun altını çizdi. Tek çeşitli beslenmenin sperm sağlığını kötü yönde etkilediğine değinen Op. Dr. Taşdemir, Özellikle aşırı yağlı, fastfood gibi yiyeceklerin damar tıkanıklarına neden olmasından dolayı spermleri besleyen damarları ve dolaylı olarak spermleri kötü yönde etkilediğine dikkat çekerek, son derece toksik özelliklere sahip alkol ve sigara tüketiminin de tüm vücuda olduğu gibi sperm kalitesine ve hareketliliğine de zararlı olduğunu vurguladı.