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Beyaz ekmeğin yanında bu besini tüketin!

Şeker ve ekmek gibi karbonhidratların vücutta glikoza dönüşmesi, vücudun enerji için kullandığı şekerin sebze ve kepekli tahıllar gibi daha yavaş sindirilmiş karbonhidratlardan daha kolay olmasıdır. Glisemik indeks size karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerinize göre belirlenmesini sağlar. Peki, glisemik indeks ne işe yarar?

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:04
Beyaz ekmeğin yanında bu besini tüketin!

Glisemik indeks yavaş sindirilen ve kan şekerini yavaş yavaş yükselten gıdaların glisemik indeks değerleri düşüktür. Glisemik indeks enerjinin korunması ve kan şekeri düzeyinizin korunmasına yardımcı olur. Glisemik indeks bir sayıdır. Vücudunuzun karbonhidratları glikoza nasıl dönüştürdüğü hakkında bir fikir verir. Aynı miktarda karbonhidrat içeren iki farklı yiyecek farklı glisemik indeks numaralarına sahip olabilir.
Sayı ne kadar küçük olursa, yiyeceğin kan şekeri üzerindeki etkisi o kadar az olabilir.

55 veya daha az= Düşük (iyi)
56-69=Orta
70 veya daha yüksek= Yüksek (kötü)

GLİSEMİK İNDEKSLERİNE UYGUN BAZI YİYECEKLER

Taze meyveler, kepekli ekmek, kaymaksız yoğurt ve yağsız süt glisemik indeksi düşük yiyeceklerdendir. Patlamış mısır, patates, muz, bulgur orta glisemik indeksli yiyeceklerdir. Patates kızartması, kavun, patates püresi, pilav, kavun, karpuz yüksek glisemik besinler arasında yer alır.
Glisemik indeks değeri orta olan besinleri beraberce tüketerek kan şekeri düzeylerini kontrol altına alabilirsiniz. Örneğin çok sık tükettiğiniz beyaz ekmek gibi glisemik düzeyi yüksek bir besini yanında nohut veya kuru fasulye ile birlikte tüketmek yemeğinizin toplam glisemik indeks düzeyini normale düşürebilir.

Anahtar Kelimeler:
Beyaz EkmekSağlıkHaber
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