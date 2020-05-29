100 gramında 25 kalori bulunan beyaz lahana, salata, zeytinyağlı sebze yemeği ve çorba olarak tüketilebilir. Özellikle lahana çorbası tüketimi hem sıvı atımını sağlar hem de tok tutar. B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarellerini de içeren beyaz lahana, toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar, antioksidan özelliğiyle pek çok hastalıktan korur. Beyaz lahananın faydaları nelerdir diyenler için konuyu detaylı bir şekilde ele aldık, buyursunlar.

KANSERE KARŞI KORUYUCU ÖZELLİĞİ BULUNUR

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana, karaciğer yağlanması ve obezitenin de savaşçısı… Bağırsak, mide ve akciğer kanserlerine karşı vücudu toksinlerden arındırarak korur. Son yıllarda yapılan çalışmalar prostat kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koyuyor. Beyaz lahananın haftada iki gün tüketilmesi önerilir.

LAHANA SALATASI TOKSİNLERDEN ARINDIRIR

Çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek, idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanılmasını sağlar. Haftada iki gün yapraklarını sıcak suda haşlayarak suyunu içmek toksin atmaya yarar. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan beyaz lahananın bu özelliğini kaybetmemesi için çok uzun süre pişirmemek ve taze olarak tüketmek gerekir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Beyaz lahanada bulunan kükürt bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur, iyileşme süresini hızlandırır. Gastrit ve ülsere karşı koruyarak, hazmı kolaylaştırır.

ÇİĞ TÜKETİMİ BAĞIRSAKLARA FAYDALI

Zengin lif kaynağı olan beyaz lahananın, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu özelliği de var. Bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar, kabızlığı önler. Çiğ tüketim, bağırsak hareketlerinde daha etkili olur.

İçeriğindeki beta-karoten A vitaminine dönüşerek göz sağlığına fayda sağlar. Gözleri güçlendirerek özellikle gece görme fonksiyonlarının artmasını sağlayan A vitamini, gözlerin yaşlanmasını engellemeye yardımcıdır.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Beyaz lahana, yine kükürt içeriği sayesinde egzama, sedef gibi cilt hastalıklarında iyileşme sürecine fayda sağlar. Akne tedavisine destek olarak, akne oluşumunu engeller. Vücutta biriken zehirli toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak cildin güzelleşmesine destek olur.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerinden zengin olan beyaz lahana, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. 30 yaşına kadar kemiklerde biriken kalsiyum ilerleyen yaşlarda kemik erimesi riskini azaltır. Yaşlılık döneminde de daha sağlıklı kemikler, ufak çarpma ve düşmelerde kemik kırılmalarının daha az olmasını sağlar.

KALBİ KORUR

Potasyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncına karşı da etkili olan beyaz lahana, yüksek tansiyonun zararlı etkilerinden korur, kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek kalp hastalıklarını önler. İçeriğindeki mineralleri kaybetmemesi için pişirme suyunun dökülmemesi, çorba olarak ya da suyunu içerek tüketilmesi önerilir.

SELÜLİTLERİ AZALTIR

İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan beyaz lahana, selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Yine kadınların adet dönemlerindeki hormonal kaynaklı ödemlerde de lahana suyu ya da çorbasının tüketimi ödemin atılmasına fayda sağlayıp bu dönemin daha rahat geçirilmesini sağlar.