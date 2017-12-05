Beyin hakkında şaşırtıcı gerçekler!

Çikolatanın kokusu beyninizdeki teta beyin dalgalarını artırır ve gevşemenizi sağlar.

Beyniniz 40’lı yaşların sonuna kadar gelişmeye devam eder.

Beyninize 5-10 dakika arası yetersiz oksijen gitmesi, kalıcı beyin hasarlarına yol açabilir.

Midenizde, bağırsaklarınızda, pankreasınızda, ciğerlerinizde, anüsünüzde, hayalarınızda ve hatta beyninizde bile tat alıcılar bulunmaktadır.

Alkol almak size hiçbir şeyi unutturmaz.

Yetersiz uyku beyninizi etkiler ve iradenizi zayıflatarak, tepkilerinizi yavaşlatır.

Beyin donmasının bilimsel adı “Sphenopalatine ganglioneuralgia”dır.

Sağ beyin ve sol beyin, sanılanın aksine ayrı değil beraber çalışır.

Bilim adamlarına göre; diyet yapmak beyninizi kendisini yemesi için zorlayabilir.

Kronik stres, beyninizin erken yaşlanmasına ve güçsüzleşmesine neden olur.

Evde yaşanan şiddetli kavgaların küçük çocukların beynine yaptığı etkiyle, çatışmaların askerlerin beynine yaptığı etki aynıdır.

Çok küçük bir enerjinin bile beynin işleyişini değiştirdiği ve empatiyi azalttığı bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır.

Araştırmalar hüzünlü müzik çalınan yerlerde insanların hissettikleri acıyı hafifletmek için daha fazla alışveriş yaptıklarını ortaya koymuştur.

Başkaları için para harcamak sizi, kendiniz için para harcamaktan daha mutlu eder.

Beyniniz sıkıcı birinin yaptığı monoton bir konuşmanın daha ilginç olması için konuşma sesini kafamızda değiştirir.

Beyinde acı reseptörü yoktur. Bu nedenle beynimiz acıyı hissetmez.

Bir espriye gülmek basit bir iş değildir. Beyindeki beş farklı bölgenin bir arada çalışmasını gerektirir.

Ne zaman beyinden geçmişteki bir şeyi hatırlaması istense birçok yeni bağlantı kurması gerekir. İstenen bilgi ne kadar eskiyse, o kadar fazla bağlantı gerekir.

Unutmak iyidir! Gereksiz bilgilerin beynimizden silinmesini sağlamak, beynin işlevselliğini korumasına yardım eder.