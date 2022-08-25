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Beyne inanılmaz etkileri olan besinler

25 Ağustos 2022 Perşembe 23:47
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Beyne inanılmaz etkileri olan besinler


Beyin sağlığını korumak herkes için çok önemlidir. Vücut ve beyin yaş ilerledikçe doğal bir yaşlanma sürecinden geçer. Bu nedenle, hafıza değişiklikleri, öğrenme güçlükleri, yeni bilgilerin beyinde işlenmesi ve diğer birçok bilişsel aktivitede değişiklik görülmesi normaldir.

Fakat bazı yiyeceklerin bilişsel yetenekleri geliştirebileceğini, konsantrasyon ve hafızayı iyileştirebileceğini biliyor muydunuz? Yediklerinizin hem yaşlanma şekliniz hem de kendi beyin fonksiyonlarınız üzerinde büyük etkisi vardır.

İşte beyin sağlığı üzerinde inanılmaz etkileri olan 6 besin.

Kolin

Genellikle J vitamini olarak da adlandırılan kolin, beyin gelişimi için temel bir besindir ve karaciğer, et, balık, fındık, fasulye, bezelye, ıspanak, patates ve yumurta gibi gıdalarda bulunur.

Hamilelikten başlayarak biliş, öğrenme ve hafıza açısından beyin gelişimi için temel bir besindir. Kolin, hafıza ve öğrenme için gerekli bir nörotransmitter olan asetilkolin de dahil olmak üzere beynin çeşitli bileşenlerinin üretimi için de hayati öneme sahiptir.

Lutein

Lutein, esas olarak sebzelerde bulunan ve beyni genç tutma yeteneğine sahip bir bitki antioksidanıdır.

Luteinin antioksidan ve iltihap önleyici etkileri, onu özellikle göz ve beyin sağlığı için faydalı yapar. En iyi lutein kaynakları ıspanak, lahana, mısır, kabak, avokado ve yumurta sarısıdır.

Omega 3

Omega 3 yağ asitleri üç tiptedir: Dokosaheksaenoik asit (DHA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve alfa-linolenik asit (ALA). İlk ikisi (DHA ve EPA), öğrenme yeteneğini ve bilişsel verimliliği artırırken, DHA eksiklikleri öğrenme güçlükleri ile ilişkilidir.

Omega 3'ler temel olarak ceviz, chia tohumları, somon veya uskumru gibi yağlı balıklar gibi gıdalarda bulunur.

B grubu vitaminleri

B vitaminleri, sağlıklı beyin fonksiyonunun korunmasında önemli bir rol oynar. Nörotransmiterlerin üretimini iyileştirir ve bunamayı önlemeye yardımcı olurlar.

Başlıca B vitamini kaynakları arasında yağsız et, tavuk, balık, süt ürünleri, tam tahıllar, meyve ve sebzeler bulunur.

Proteinler

Proteinler, içerdikleri amino asitler nörotransmitter üretmek için kullanıldığından ve bilişsel yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunduğundan, beyin sağlığı için gereklidir.

Bu nedenle, herhangi bir protein eksikliği düşük enerjiye ve zihinsel keskinlik eksikliğine neden olabilir. Balık, tavuk, yumurta, yoğurt, fasulye, mercimek, kuruyemiş ve yağlı tohumlar gibi besinler yoluyla protein alınması çok önemlidir.

Elektrolitler

Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitler, beynin ve genel olarak vücudun sağlığı için gerekli minerallerdir ve nöronların doğru çalışmasını sağlar.

Bu minerallerin eksikliği zihinsel ve fiziksel uyuşukluğa, kas kramplarına, kafa karışıklığına ve konsantrasyon azalmasına neden olur.

Anahtar Kelimeler:
BeyinSağlık
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