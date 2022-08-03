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Beyni yavaş yavaş çürütüyor! Ömrü kısaltıyor

İşlenmiş gıdaların zararları ile ilgili yapılan çalışmalar her geçen gün bu yiyeceklerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Başta hazır çorbalar olmak üzere, yağ, tuz ve şeker oranı yüksek olan işlenmiş gıdaların beyin işlevlerini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Günlük kalori tüketiminin yüzde 20’si işlenmiş gıdalardan oluşanların, kavrama yeteneklerinin zamanla azaldığına dikkat çekiliyor.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:25
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Beyni yavaş yavaş çürütüyor! Ömrü kısaltıyor
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Kalp ve dolaşım sorunları, diyabet, kanser, obezite riskini artırıyor. Hatta ömrü bile azalttığı söyleniyor. Tüm bu zararın altında ise işlenmiş gıdalar var. İşlenmiş gıdaların sağlığa olan zararı bu kadarla da sınırlı değil. Aynı zamanda bilişsel zayıflamaya da yol açıyor.

BEYİN SAĞLIĞINI BİTİRİYOR

Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, işlenmiş gıdaları tüketen kişilerin kavrama yetenekleri yüzde 28 oranında azalıyor. İşlenmiş gıdaları tüketenlerin bilgiyi gözden geçirme ve karar alma yetisi de olumsuz anlamda etkileniyor. Yaşlandıkça beyin sağlığının olumsuz anlamda etkilenmemesi için sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerekiyor.

Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek olan işlenmiş gıdalar vücutta inflamasyona neden oluyor. Bitkisel lifler ise bağırsaklarda kilit bir rol oynuyor. Sağlıklı beslenme hem fiziksel hem de bilişsel sağlığınız için çok önemli.

EV YEMEĞİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Sık tüketilen işlenmiş gıdalar arasında hazır çorbalar, dondurulmuş pizzalar ve hamburger bulunuyor. Uzmanlar ne kadar yoğun bir tempo içinde olursanız olun ev yemeği yapmanın ve tüketmenin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
İşlenmiş GıdaYemekSağlıkKalori
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