Biberiye çayı aroması ve sağlık yararları ile harika bir çaydır. Sindirimi iyileştirme, baş ağrılarını hafifletme, saç büyümesini hızlandırma ve yorgunlukla mücadele etme gibi birçok sağlık yararına sahiptir.

Biberiye bitkisi antioksidan özelliğini veren flavonoid bileşikler ve fenolik asitler açısından zengindir. Biberiye çayını evde hazırlamak kolaydır, ancak bazı ilaç türleri ile etkileşime girebileceğinden dikkatli olmak gerekir.

Biberiye soğuğa çok dayanıklı bir bitkidir ve saksıda da yetiştirilebilir. İster saksıda ister bahçede olsun, biberiye güneşli yerleri sever. Genellikle tüm yıl boyunca çiçek açar.

Biberiye nasıl tanınır ve kekik gibi diğer aromatik bitkilerden nasıl ayırt edilir? Çok basittir; biberiye, yetiştirme koşullarına bağlı olarak 1,50 m yüksekliğedir, hatta 2 m'ye kadar ulaşabilir. Kenarları hafif yuvarlak, üstte koyu yeşil ve parlak, altta beyazımsı, çok uzun dökülmeyen yaprakları sayesinde tanınır.

Biberiye çayı tarifi

Biberiye çok etkili bir doğal uyarıcıdır. Vücut detoksuna yardımcı olur, karaciğeri temizler, stresi azaltır, romatizmal rahatsızlıkları yatıştırır, şişkinliği, mide kramplarını yatıştırır ve ağız yaralarını hafifletir. Birçok amaçla kullanılabilen çok yönlü bir bitkidir.

Biberiye çayı yapmak için bir bardak kaynar suya birkaç biberiye yaprağı ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Bu karışımdan günde bir ila üç bardak içebilirsiniz. Yüksek tansiyon ile ilgili sorunlarınız varsa, bu çay önerilmez.

Biberiye çayının faydaları

Biberiye birden fazla faydaya sahip aromatik bir bitkidir. Tıbbi faydaları için biberiyeyi çay olarak veya yemekleri tatlandırmak için kullanabilirsiniz.

İşte biberiye çayının 15 faydası:

Sindirimi iyileştirir

Biberiye çayı öğle veya akşam yemeğinden sonra alınırsa sindirim sürecini iyileştirmeye, mide ekşimesi ve aşırı gazla mücadeleye yardımcı olur. Bu, karın şişkinliğini azaltırken, tokluk hissini artırır.

Doğal antibiyotiktir

Biberiye, tıbbi özelliklerinden dolayı antibiyotik etkiye sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonu, kusma ve ishale neden olan Escherichia coli, Salmonella typhi, S. enteritidis ve Shigella sonei gibi bakterilere karşı etkilidir.

İdrar söktürücü etkisi vardır

Biberiye çayı mükemmel bir doğal idrar söktürücüdür ve diyetlerde kilo vermek ve vücutta sıvı tutulmasıyla mücadele etmek için kullanılabilir. Bu çay idrar üretimini arttırır, vücudu sıvıları ve birikmiş toksinleri atması için uyarır.

Zihinsel yorgunlukla savaşır

Biberiyenin stresli dönemler için mükemmel bir yardımcı olduğu, beyin fonksiyonu için faydaları çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Buna ek olarak biberiyenin Alzheimer ile mücadele ederek hafıza kaybını önleyebileceği düşünülmektedir.

Karaciğeri arındırır

Biberiye, karaciğer fonksiyonunu iyileştirir ve özellikle yüksek yağlı yemekler veya alkollü içecekler olmak üzere aşırı tüketimden sonra ortaya çıkan baş ağrılarını azaltır.

Diyabet kontrolüne yardımcı olur

Biberiye çayı ayrıca kandaki glikozu düşürdüğü ve insülini artırdığı için diyabetin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

İltihapla mücadele eder

Biberiye çayı tüketmek ayrıca iltihapla savaşmak, ağrıyı, şişmeyi ve rahatsızlığı gidermek için de mükemmeldir. Dizlerdeki iltihaplanma ve hatta mide iltihabı olan gastrit ile savaşmaya yardımcı olur.

Dolaşımı iyileştirir

Biberiye, dolaşım problemleri olanlar için çok faydalıdır. Kan dolaşımını iyileştirir ve dolaşımı engelleyebilecek trombüs oluşumunu engeller. Bu nedenle, örneğin ameliyattan sonra bu çayı içmek harika bir öneridir.

Kanserle savaşır

Çalışmalar, biberiyenin antioksidan etkisinden dolayı tümör etkisini azaltabildiğini göstermektedir. Ancak bu bitkinin antikanser ilaçlarının üretiminde tam olarak nasıl kullanılabileceğini tam olarak belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Saç büyümesini hızlandırır

Tüm bunlara ek olarak, şekersiz biberiye çayı saçınızı yıkamak için kullanılabilir, çünkü saç tellerini güçlendirir, aşırı yağlılık ve kepekle mücadeleye yardımcı olur. Saç derisine dolaşımı iyileştirdiği için saç büyümesini de destekler.

Osteoartrit ve eklem ağrılarını hafifletir

Biberiye, iltihap önleyici özellikleri sayesinde eklem ağrısını hafifletmek için etkili bir ottur. Eklem ve aynı zamanda kas ağrısı durumunda, biberiyenin terapötik bir masaj yağı olarak özellikle etkili olduğu kanıtlanmıştır. Biberiye yağının ağrılı bölgeye uygulanmasının ağrıyı önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmıştır.

Hava yollarını temizler

Hava yollarını temizlemek için biberiye kullanımı uzun yıllardır bilinmektedir ve özellikle ilkbaharda etkilidir. Saman nezlesine yatkınsanız bir antihistamin gibi davranır. Biberiyede bulunan rosmarinik asit (aynı zamanda adaçayı, nane ve fesleğende de bulunur) alerjik reaksiyonun neden olduğu iltihabı engeller. Bu nedenle çeşitli çalışmalarda alerjik rinit ve konjonktivitin yatıştırılmasında da etkili olduğu gösterilmiştir. Tıkanmış sinüsleriniz veya bronşlarınız varsa biberiye çayını deneyebilirsiniz.

Hafızayı geliştirir

Biberiye kokusunun hafızayı ve entelektüel performansı iyileştirdiği uzun yıllardır biliniyor. Araştırmalar, biberiye çayının özellikle hafızayı geliştirebileceğini gösteriyor. Ayrıca biberiye esansiyel yağı da hafızayı güçlü bir şekilde uyarır.

Pişmiş ette kanserojen bileşikleri önler

Mangalda yapılan etlerde kanserojen bileşiklerin, yani kanser riskini artıran bileşiklerin arttığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Ete biberiye eklemek, pişirmenin başlangıcından itibaren bu bileşiklerin oluşumuna karşı çalışır. Onları tamamen önleyemez ancak sınırlar.

Stres ve anksiyeteye karşı savaşır

Araştırmalar, biberiye ve lavanta yağlarının birleşiminin stresin neden olduğu hızlı kalp atışlarını yavaşlattığını göstermektedir. Biberiyenin stres ve anksiyete önleyici etkileri doğrulanmıştır. Çalışmalar, biberiye yağının bileğe uygulanmasının, anksiyete duygularını yatıştırabileceğini gösermektedir.