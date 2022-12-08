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Bilim dünyası şaşkın!

Covid, kanserli akciğer tümörlerini öldürmek için doğal olarak oluşan bir enzimle etkileşime giriyor. Çığır açan çalışma sonuçlarına göre bilgi veren uzmanlar, akciğer kanseri tedavisinde umut verici bir gelişme olduğunu dile getirdi. Covid'in, akciğer kanserinin tedaviye en dirençli ve en ölümcül formunu öldürdüğü ortaya çıktı.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:40
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Bilim dünyası şaşkın!



Altı milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid, şimdi akciğer kanseri için tedavi umudu oldu. Laboratuvar çalışmalarında, Covid'in, akciğer kanserinin tedaviye en dirençli ve en ölümcül formunu öldürdüğü ortaya çıktı.

Covid-19'un pandemi döneminde kanser hastalığı ile etkileşimi daha önce de dikkat çekmişti. Bilim insanları virüsle ilgili çalışmalarına hız verdi. Kanser ve Covid arasındaki etkileşimle ilgili yapılan son çalışma sonuçları ise bilim dünyasını şaşırttı.

ÖLÜMCÜL AKCİĞER KANSERİ TÜMÖRLERİNİ ÖLDÜRDÜ

Covid virüsünde bulunan proteinin modifiye edilmiş bir versiyonunun, tedaviye dirençli ve ölümcül akciğer kanseri tümörlerini öldürdüğü görüldü. Çalışmaya konu olan protein, insanları enfekte eden özelliğiyle salgın döneminde virüsün en korkutucu özelliğiyken aynı zamanda akciğer kanseri hücrelerini de enfekte ederek yok etmesiyle dikkat çekti.

Bilim insanları, çok düşük dozlarda Covid virüsü enjekte edilen farelerin, proteini akciğer enzimleriyle kanser hücrelerini öldürecek şekilde etkileşime girdiği için kanserlerinden kurtulduğunu buldular.

YIKICI HASTALIK İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

Chicago’daki Rush Tıp Koleji’nde nöroloji profesörü olarak görev alan ve aynı zamanda çalışmanın baş araştırmacısı olan Kalipada Pahan şunları söyledi: “Bu sonuçlar akciğer kanseri hastalarında tekrarlanırsa, bu ölümcül hastalık için umut verici olabilir. Kanserin ilerlemesini durdurmak için başka bir tedavi olmadığında intranazal spike S1 proteini geç evre akciğer kanseri için kullanılabilir.”

Pandemi döneminde Akciğer kanseri olup Covid-19'a yakalananların iyileştiği söylentisi bu çalışmayla bilimsel olarak desteklenmiş oldu. Akciğer kanseri, dünyadaki kansere bağlı ölümlerin ana nedenidir.

Anahtar Kelimeler:
CovidKanserKoronavirüsSalgın
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