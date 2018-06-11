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Bilim insanları 16 bin liraya 'Grip Oteli'nde kalacak gönüllüler arıyor!

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor..

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:03
Bilim insanları 16 bin liraya 'Grip Oteli'nde kalacak gönüllüler arıyor!


"Live Science"ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesi'nden bilim adamları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi"ni, namı diğer "Grip Oteli"ni kurdu.

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Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar (15 bin 800 TL) ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak. Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor. 

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