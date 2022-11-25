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Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı

Uluslararası bir araştırma ekibi, 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı. Şimdiye kadar canlandırılan en eski virüs olduğuna inanılan virüsün hala canlı organizmaları enfekte etme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

25 Kasım 2022 Cuma 09:45
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Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı



Uluslararası ekip, bir laboratuvarda amipleri enfekte eden Sibirya'nın donmuş topraklarında keşfedilen toplam dokuz eski virüsü gözlemledikten sonra, bu tür virüslerin hala canlı organizmaları enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

"İNSANLIK İÇİN TEHLİKELİ"

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bilim insanları, on binlerce yıldır donmuş halde kalan eski bir virüsü yeniden canlandırdıktan sonra, eriyen permafrostun (antik patojen) insanlık için tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Ekip, yeni keşfedilen virüslerin en eskisinin neredeyse 50 bin yaşında olduğunu söyledi.

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekip üyesi ve araştırmacı olan Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48 bin 500 yıl bir dünya rekoru" dedi.

7 ESKİ VİRÜS İNCELENDİ

Ekip, son çalışmasında toplam yedi eski virüsü inceledi.

Rusya, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarını içeren grup, daha önce 30 bin yıllık diğer iki antik virüsü yeniden canlandırmayı başarmıştı.

Ekip tarafından keşfedilen ve canlandırılan virüsler, şimdiye kadar canlandırılan en eski virüsler olarak kabul edilse de, diğer bazı araştırmacılar 250 milyon yıllık olduğu söylenen bakterileri yeniden canlandırdıklarını iddia ettiler.

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