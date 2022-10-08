Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Bilim insanları açıkladı!

İtalyan bilim insanları ilk kez anne sütünde mikroplastiklere rastladı. Araştırmacılar bu maddelerin bebekler üzerindeki potansiyel sağlık etkileri konusunda büyük endişe duyduklarını belirterek, annelere ambalajlı gıdalardan ve çeşitli kozmetik ürünlerden kaçınmasını tavsiye etti.

08 Ekim 2022 Cumartesi 19:37
69 Okunma
Bilim insanları açıkladı!



Bilim insanları, bebelerin kimyasal maddelere karşı özellikle savunmasız olduğunu,  ancak emzirmenin bir bebeği beslemenin açık ara en iyi yolu olmaya devam ettiğini vurguladı.

YÜZDE 75'İNDE MİKROPLASTİK BULUNDU

Anne sütü örnekleri, İtalya'nın Roma kentinde doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden alındı. Bunların yüzde 75'inde mikroplastik tespit edildi. 

Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücrelerinde ve deniz yaşamı  üzerindeki toksik etkilerini göstermişti, ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi bilinmiyordu. Plastikler genellikle daha önce anne sütünde bulunan ftalatlar gibi zararlı kimyasallar içeriyor.

Bilim insanları, annelerin plastik ambalajlarda satılan yiyecek ve içecekleri tükettiğini, deniz ürünleri yediğini ve ayrıca plastik içeren kişisel hijyen ürünlerini kullandığını kaydetti.

"KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRMEK GEREKİYOR"

Çalışmanın yazarlarından olan Marche Politeknik Üniversitesi’nden Dr. Valentina Notarstefano konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamilelik ve emzirme döneminde mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmanın yollarını değerlendirmek çok önemli olacak. Ancak, emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğunu söylemek önemlidir.

Bizim çalışmamız ve benzeri araştırmalar, çocukların emzirilmesini azaltmamalı. Bunun yerine politikacılara plastik kirliliğini azaltan yasaları teşvik etmeleri için baskı yapma konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeli” dedi.

Yakın zamanda yapılan diğer araştırmalar ise biberonla beslenen bebeklerin muhtemelen günde milyonlarca mikroplastik yuttuğunu ve inek sütünün mikroplastik içerebileceğini ortaya koydu.

Diğer tarattan, büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanlar küçük parçacıkları yiyecek ve içecekler yoluyla ya da soluyarak tüketiyor. Daha önce bebeklerin ve yetişkinlerin dışkılarında bulunan mkroplastikler bu durumu kanıtlıyor.

ANNELERE AMBALAJLI GIDALARDAN KAÇINMA TAVSİYESİ

Polymers dergisinde yayınlanan İtalyan çalışma, annelerden alınan sütlerde  tümü ambalajlarda bulunan polietilen, PVC ve polipropilenden oluşan mikroplastikler buldu. 

Notarstefano, “Hamile kadınlara plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden, mikroplastik içeren kozmetik ve diş macunlarından ve sentetik kumaşlardan yapılmış giysilerden kaçınmaya daha fazla dikkat etmelerini öneriyoruz” tavsiyesinde bulundu

Anahtar Kelimeler:
MikroplastikAnne SütüSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöbetçi eczaneler / 8 Ekim 2022
Nöbetçi eczaneler / 8 Ekim 2022
Rusların yaşam iksiri
Rusların yaşam iksiri
Güney Kıbrıs'ta 5'inci doz aşılara başlandı!
Güney Kıbrıs'ta 5'inci doz aşılara başlandı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim