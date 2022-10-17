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Bilim insanları açıkladı!

Bilim insanları, 50'li yaşlardaki erkekler ile aynı yaşlardaki kadınları kıyasladı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 23:30
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Bilim insanları açıkladı!



Kadınlar ve erkekler üzerinde yaşlılık araştırması yapıldı.

Araştırmanın adresi, Finlandiya'da bulunan Jyvaskyla Üniversitesi oldu.

Bilim insanları, erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığını gözler önüne serdi.

Erkekler, biyolojik olarak kadınlardan daha büyük

"The Journals of Gerontology: Series A" adlı dergide yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50'li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama 4 yaş daha büyük olduğunu buldu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanması, daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı.

Bilim insanlarının yaşlılık araştırması

Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla ilgisi incelendi.

Biyolojik yaşlanmayı ölçmek için bir bireyin hayatı boyunca yaşam süresiyle ilgili faktörleri incelemeyi sağlayan epigenetik saatler kullanıldı.

Nadir çalışma tasarımı kullanıldı

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, "Araştırmamızda oldukça nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü." dedi.

AA'nın aktardığına göre, araştırmada eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak ölçüldü.

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıSağlıkYaşlılıkKadın Erkek
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