Bilim insanları açıkladı!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, beslenme düzeniyle stres kaynaklı psikolojik durumlar arasında ilişki olduğunu göstermişti. Üniversitenin İnovasyon ve Araştırma Merkezi'nin yöneticisi John Cryan, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda konuyla ilgili yeni araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Cryan, "Son çalışmamız, sadece 4 haftada günlük olarak daha fazla fermente gıda ve lif tüketmenin, stres düzeylerini düşürmede önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Maya ve bakteri gibi mikroorganizmaların gıda bileşenlerini başka ürünlere dönüştürmesine fermantasyon adı veriliyor. En bilinen fermente gıdalar arasında kefir ve turşu var.

Lifli gıdalar arasında ise tam tahıllı undan yapılan ekmekler, brokoli, mısır, karnabahar, havuç gibi sebzeler, elma ve muz gibi meyvelerle bezelye, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller yer alıyor.

4 haftalık beslenme düzeninde neler var?

Çalışmaya 18 ila 59 yaşında 45 kişi katıldı. Bu kişiler normal hayatlarında nispeten düşük lifli gıdalarla besleniyordu.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı ve 4 haftalık süresi boyunca uygulamaları için iki farklı diyet listesi oluşturuldu.

İlk gruba genelde sağlıklı yiyeceklerden oluşan rastgele besinlerin yer aldığı bir liste verilirken, ikinci grup akıl sağlığını iyileştirdiği düşünülen "psikobiyotik" gıdalarla beslendi.

Bu grup, günde 6-8 porsiyon lif içeriği yüksek meyve ve sebze, ayrıca günde 5-8 porsiyon tahıl tüketti. Gündelik besinlerin arasında 2-3 porsiyon fermente gıda da vardı. Grubun haftada 3-4 porsiyon bakliyat tüketmesine de dikkat edildi.

Stres seviyeleri düştü

Psikobiyotik diyeti uygulayanlar, diğerlerine kıyasla daha az stresli hissettiklerini bildirdi. Katılımcıların önerilen beslenme düzenine ne kadar sadık kaldıysa stresten o denli arındığı görüldü.

İlginç şekilde, her iki grupta da uyku kalitesi artmıştı. Ancak psikobiyotik diyeti uygulayanların daha da iyi uyku çektiği görüldü.

Cryan, 4 haftalık araştırmanın sonucunda elde ettikleri bulguları şöyle açıkladı:

Bu kişilerde bağırsak mikropları tarafından üretilen belirli kimyasalların seviyesinde önemli değişiklikler gözlemledik. Bu kimyasalların bazıları ruh sağlığıyla bağlantılı.

Öte yandan Cryan, çalışmaya nispeten az sayıda kişinin katıldığını ve 4 haftanın da aslında kısa bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Bilim insanı, bu çalışmanın daha geniş bir kitle üzerinde, daha uzun süre boyunca tekrarlanması gerektiğini belirtti.