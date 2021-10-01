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Bilim insanları açıkladı: Aynı anda Covid-19 ve grip aşısı olmak güvenli mi?

İngiltere’de, Covid-19 ile grip aşılarının aynı anda verilmesi üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışmada, kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu ve üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtildi.

01 Ekim 2021 Cuma 12:09
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Bilim insanları açıkladı: Aynı anda Covid-19 ve grip aşısı olmak güvenli mi?
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İngiltere’de, kişilerin hem Covid-19 hem de grip aşısını aynı anda olmaları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu belirtildi.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Araştırmada, kişilerin her iki aşıyı da olmaları durumunda, üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtilirken bu durumun hafif ve orta derecede yan etki gösterdiği aktarıldı.

Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışma ile ilgili konuşan araştırmanın başındaki kişi Rajeka Lazarus, "Bu, her iki aşıya da ihtiyaç duyanlar için daha az randevu anlamına gelebilecek gerçekten olumlu bir adım" dedi.

‘AŞI PROGRAMLARININ GELECEĞİ İÇİN YARDIMCI OLACAK’

Lazarus, "Bu çalışmanın sonuçları, değerlendirilmeleri için Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'ne (JCVI) sunuldu ve politika yapıcılara bu önemli aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak" diye konuştu.

Aynı gün içerisinde iki farklı kola uygulanan çalışmada, ilk gruba birinci turda Covid-19 ve grip aşısı yapılırken, ikinci turda ise plasebo verildi.
Diğer gruba ise aynı gün içerisinde Covid-19 aşısı ve plasebo verilirken, bu gruba ikinci gün grip aşısı yapıldı.

Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 97’sinin gelecekte aynı randevu sırasında hem Covid-19 hem de grip aşısı olmaya istekli olacakları vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Grip Aşısı
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