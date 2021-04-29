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Bilim insanları Covid-19'u tuzağa düşürmek istiyor: Nanoparçacık tasarlandı

Covid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı. "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:41
429 Okunma
Bilim insanları Covid-19'u tuzağa düşürmek istiyor: Nanoparçacık tasarlandı

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) potansiyel tedavisinde kullanılmak üzere nanoparçacıklar tasarlandı.

Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulunda görevli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin hücrelere bağlanma mekanizmasını inceleyerek yüzeylerinde yüksek yoğunlukta ACE2 proteini ve antikorlar bulunan iki tür nanoparçacık tasarladı.

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında "Nanotuzaklar", kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde psödovirüse karşı kullanıldı ve sistemin, virüsün hücrelere girişini tamamen engellediği görüldü.

Nanoparçacıkların, bağışlanan ve solunum cihazı yoluyla canlı tutulan akciğerde de enfeksiyonun önüne tamamıyla geçtiği gözlendi.

Bundan sonraki aşamada uzmanlar, sistemi SARS-CoV-2 ve varyasyonları üzerinde denemeyi planlıyor.

Uzmanlar, nanoparçacıkların, vücuda nazal sprey aracılığıyla verilmesini öngörüyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Matter" dergisinde yayımlandı.

NTV

Anahtar Kelimeler:
Covid19
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