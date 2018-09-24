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Bilim insanları, en zararlı uyku pozisyonunu açıkadı

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirtildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:24
Bilim insanları, en zararlı uyku pozisyonunu açıkadı

American Mayo Clinic'ten uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yüz üstü uyumak sırt, boyun ağrısı ve eklemlerde karıncalanmaya yol açıyor. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi. Özellikle hamile kadınların yüz üstü uyumamaları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yüz üstü pozisyonun kan akışını zorlaştırdığını belirtti.

'SERT YATAK' ÖNERİSİ

Uzmanlar, yüz üstü pozisyonda uyurken omurganın zarar görmemesi için karın bölgesinin altına bir yastık koyulması ve sert bir yatakta yatılması önerisinde bulunuyor. Uzmanlar ayrıca, omurganın sağlığı için boynun rahatça hareket edebileceği pozisyonlarda uyunması gerektiğini vurguluyor.

UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı. Uykusuzluk çeken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diğer insanlara göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 24.09.2018 15:34
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Bilim InsanlarıUyku PozisyonuYüz üstü UyumaSağlık ProblemleriSağlıkHaber
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