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Bilim insanları kellik için potansiyel tedavi keşfetti

Yeni bir çalışma, insanların kel olup olmamasından tek bir kimyasalın sorumlu olabileceğini buldu

30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:37
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Bilim insanları kellik için potansiyel tedavi keşfetti
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Yeni bir çalışma, insanların kel olup olmamasından tek bir kimyasalın sorumlu olabileceğini buldu. Çalışma, kimyasalın keşfinin "sadece kelliği tedavi etmekle kalmayıp, sonuçta yara iyileşmesini hızlandırabileceğini" söylüyor.

Riverside'daki California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, saç köklerinin bölünmesinden ve ölmesinden tek bir kimyasalın sorumlu olduğunu buldu.

Biophysical Journal'da yayınlanan çalışmada, çalışmanın ortak yazarı Qixuan Wang şunları söyledi:

"Bilim kurguda karakterler yaralanmalardan hızla iyileştiğinde, fikir, kök hücrelerin buna izin vermesidir. Gerçek hayatta, yeni araştırmamız bizi kök hücre davranışını anlamaya daha da yaklaştırıyor, böylece onu kontrol edebiliyor ve yara iyileşmesini destekleyebiliyoruz"

Ekip, düzenli ve otomatik olarak yenilenen tek insan organı olduğu için saç köklerine baktı ve TGF-beta adı verilen bir protein türünün, saç köklerindeki kök hücrelerin nasıl bölündüğünü ve bazılarının nasıl ölebileceğini kontrol ettiğini keşfetti.

Folikül kök hücreleri aktif hale getirilebilir

Wang, “TGF-beta'nın iki zıt rolü var. Yeni yaşam üretmek için bazı kıl folikülü hücrelerinin etkinleştirilmesine yardımcı olur ve daha sonra hücre ölümü süreci olan apoptozun düzenlenmesine yardımcı olur.

Bir saç kökü kendini öldürse bile kök hücre deposunu asla öldürmez. Hayatta kalan kök hücreler yenilenme sinyali aldıklarında bölünürler, yeni hücre oluştururlar ve yeni bir folikül haline gelirler.

Bilim insanları, bir saç folikülü öldüğünde, kök hücre rezervuarının hala kaldığını buldu.

Wang, "Hayatta kalan kök hücreler yenilenme sinyali aldıklarında bölünürler, yeni hücreler yaparlar ve yeni bir folikül haline gelirler" dedi.

Çalışma yazarları, folikül kök hücrelerini aktive ederek saç büyümesini teşvik etmenin mümkün olabileceğini, ancak konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kellik
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