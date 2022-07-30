Bilim insanları maymun çiçeği hakkında uyardı

DSÖ Avrupa, 88 ülkede 27 bini aşkın maymun çiçeği virüsü vakası olduğunu söylerken, vaka sayısının her iki haftada iki katına çıktığı belirtildi.

California Üniversitesi’nden epidemiyoloji profesörü Anne Rimoin, “Salgının önüne geçmeliyiz. Fırsat penceresinin kapanmaya başladığı açık” dedi.

DSÖ maymun çiçeği virüsü komitesinden pek çok uzmanın itirazına rağmen virüs, geçen hafta küresel acil durum ilan edilmişti.

Uzmanlar, aşılama, hızlı test uygulaması, vakaların izolasyonu ve temas takip uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.