Bilim insanları süpervirüse karşı uyardı

Bilim insanları domuzlardan bulaşan ve MRSA olarak bilinen ölümcül süpervirüsün insanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulundu.

Nature World News'in haberine göre, yeni bir çalışma, antibiyotikle tedaviye direnç gösteren MRSA'nın domuzlardan kaynaklanan yeni bir türünü ortaya çıkardı.

Yeni türün ortaya çıkmasının, domuz yetiştiriciliğinde uygulanan antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmasının bir sonucu olabileceği öne sürüldü.

Cambridge Üniversitesinin araştırma raporunda, artan insan enfeksiyonlarını gösteren verilere dayanarak yeni türün halk sağlığına yönelik potansiyel tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca enfekte olan kişilerin çiftlik hayvanları ile doğrudan temasının bulunmadığı belirtildi.

Yeni süpervirüs türü, insan vücuduna hızla adapte olan ve antibiyotiklere karşı direnç özelliğini koruyan CC398 olarak adlandırılıyor.



Araştırmanın detayları eLife dergisinde yayımlandı.