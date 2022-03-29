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Bilim insanları uyardı!

Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma aynı anda hem gribe hem de Covid-19 yakalanan hastalarda solunum desteğine olan ihtiyacın 4 kat, ölüm riskinin ise 2,4 kat arttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu nedenle Covid-19 aşılarının yanı sıra gribe karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti.

29 Mart 2022 Salı 11:44
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Bilim insanları uyardı!
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Bilim insanları, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının da rutin olarak grip testi yaptırması gerektiğini söyledi. Çağrı, Lancet tıp dergisinde aynı anda hem grip hem de Covid-19’a yakalanmanın bir hastanın ölme riskinin iki katından fazla artırdığını ortaya koyan bir makalenin yayınlanmasından sonra yapıldı.

SOLUNUM DESTEĞİNE İHTİYAÇ 4 KAT ARTIYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar, ayrıca hem Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2'ye hem de influenza virüslerine yakalanan bireylerin, yeni Covid-19'a yakalanmış olanlara göre solunum desteğine ihtiyaç duyma olasılığının dört kat ve ölme olasılığının 2,4 kat daha fazla olduğunu keşfetti.

İskoçya’da yer alan Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenneth Baillie, "Covid-19 ve grip virüslerinin kombinasyonunun özellikle tehlikeli olduğunu bulduk. Covid-19'un griple dolaşmasını ve birlikte enfeksiyon olasılığını artırmasını bekliyoruz. Bu nedenle hastanedeki Covid-19 hastaları için test stratejimizi değiştirmeli ve çok daha yaygın olarak grip testi yapmalıyız” dedi.

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Dr.  Calum Semple, "İnsanlara hem grip hem de Covid-19 virüsleri bulaştığında ölüm riskinin iki kattan fazla arttığına şaşırdık. İnsanların her iki virüse karşı tam olarak aşılanmaları ve güçlenmeleri artık çok önemli” diye konuştu.

Bu durum aynı zamanda Imperial College London'dan profesör Peter Openshaw tarafından da vurgulandı:

"COVİD-19 VE GRİBE KARŞI KORUYAN AŞILAR FARKLIDIR"

 “Covid-19 ve gripten koruyan aşılar farklıdır ve insanların her ikisine de ihtiyacı vardır. Bu iki enfeksiyonun tedavi edilme şekli de farklıdır. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan birine tanı konmuş olsanız bile diğer virüsleri test etmek önemlidir."

Diğer taraftan, bilim insanlarının uyarısı, İngiltere'de enfeksiyon seviyeleri rekor seviyelere yaklaşırken bu hafta 600 binden fazla kişinin bir Covid-19 güçlendirici aşısı için davet edileceğinin ortaya çıkmasıyla geldi. Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, İngiltere'de yaklaşık 16 kişiden biri (veya 3,5 milyon kişi -)19 Mart'a kadar olan haftada Covid-19’a  yakalanmış olabilir. 

Araştırmacılar, ülkenin çoğunda enfeksiyonlardaki keskin artışın, Omicron'un daha bulaşıcı bir formu olan Omicron BA.2 varyantı tarafından yönlendirildiğini söyledi. ONS, İngiltere'de Covid-19 için pozitif test eden kişilerin yüzdesinin tüm yaş grupları ve bölgelerde arttığını tespit etti.

70 yaşın üzerindekiler arasındaki enfeksiyon seviyeleri, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak, Covid-19 en çok küçük çocuklar arasında yaygın olmaya devam ediyor. İki yaş ile 12 yaş arasındakilerin yaklaşık 12'sinden birinin (%8,3) geçen hafta corona virüse yakalandığı tahmin ediliyor.

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