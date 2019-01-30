Bilim insanları yüksek tansiyona karşı cinsel ilişki öneriyor!

Bilim insanları, düzenli yapılan iyi bir cinsel ilişkinin tıptaki kadar başarılı bir şekilde tansiyonu düşerebildiğini söylüyor.

Yapılan incelemeler sonucunda düzenli bir cinsel yaşamı olan kişilerin diğerlerine oranla stresi kontrol etmede daha başarılı olduğu görüldü.

Georgia State Üniversitesi'nden araştırmacılar, iyi ve düzenli yapılan cinsel ilişkinin tansiyonu kontrol ettiğini söylüyorlar.

Cinsel Tıp dergisinde yayınlanan araştırmada gönüllüler kalp atış monitörü takarak cinsel ilişkiye girdi. Testin başlangıcında 115 mmHg olan sistolik kan basıncı seksten sonra 17 mmHg'ye kadar düştü.

Seksin, stresi azaltabilecek oksitosin hormonunu artırarak işe yaradığı düşünülüyor.